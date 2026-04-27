Schweizer Trans-Ikone kehrt zurück: „Die Scham und die Heimkehr in einen versehrten Körper“

Nadia Brönimann galt jahrelang als inoffizielle Botschafterin der Schweizer Transgemeinschaft – öffentlichkeitswirksam, engagiert, ein Gesicht für Verständnis und Akzeptanz. Damit ist es vorbei. Wie Opposition24 bereits im August 2024 berichtete, erklärte die damals 55-Jährige im Tages-Anzeiger, ihre Geschlechtsanpassung zu bereuen – und will wieder als Christian Brönimann leben.

Jetzt hat er auf X einen Text veröffentlicht, der die nüchterne Nachricht von damals in etwas Schwereres verwandelt: eine persönliche Bilanz ohne Abfederung. 28 Jahre Selbstbetrug, nennt er es selbst. Die Narben, einst als Zeichen der Befreiung interpretiert, sieht er heute als „Mahnmal eines tiefen Selbstbetrugs“. Was er im Operationssaal zurückgelassen hat – Zeugungskraft, körperliche Empfindung – kommt nicht zurück.

Die Detransition läuft seit längerem. Er trägt wieder kurze Haare, nennt sich wieder Christian, ob die Hormone nach 30 Jahren umgestellt werden können, ist offen – weitere Komplikationen schließen das möglicherweise aus.

Was den neuen Text von der Nachricht des Jahres 2024 unterscheidet, ist der Ton. Keine Erklärungen, keine Entschuldigungen, kein Appell an Verständnis. Brönimann schreibt von sich als „Kastrat der Moderne“, der zwischen den Welten stand. Er wirft sich vor, die eigene Natur verraten zu haben im Glauben, der Geist könne Materie beliebig umgestalten. Diesen Hochmut nennt er den eigentlichen Fehler – nicht die Gesellschaft, nicht das System, nicht die falschen Ärzte. Er selbst.

Aus der queeren Community kommt, was zu erwarten war. Brönimann zitierte bereits 2024: „Viele trans Menschen sehen mich als Verräterin.“ Persona non grata, wer über Reue spricht.

Das ist das eigentliche Problem dieser Debatte. Detransitionierer existieren. Ihre Zahl wächst. Ihre Schäden sind dauerhaft. Und die Institutionen, die den Weg in die Transition jahrelang geebnet, gefördert und zelebriert haben, schweigen über das, was danach kommt.

Quellen: Opposition24 · X / Nadiabro