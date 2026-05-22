Corona-Ärztin Bianca Witzschel im Gefängnis: Der Staat rechnet ab

Dr. Bianca Witzschel sitzt wegen Corona-Attesten in Haft. Der Hauke-Verlag schildert in einem Besuchsbericht aus der JVA Chemnitz, wie die 69-jährige Ärztin ihre Situation erlebt und warum sie ihre damalige Praxis weiter verteidigt. Der Fall verbindet Medizin, Justiz und die bis heute verdrängte Corona-Aufarbeitung.

Witzschel ist Fachärztin für Pharmakologie, Toxikologie und Allgemeinmedizin. In der Corona-Zeit stellte sie Maskenbefreiungsatteste, Impfunfähigkeitsbescheinigungen und Bescheinigungen für Spucktests aus. 2024 verurteilte sie das Landgericht Dresden zu zwei Jahren und acht Monaten Haft.

Der Bericht zeichnet ein anderes Bild als die offizielle Linie der Pandemie-Jahre. Witzschel habe nach eigener Darstellung Patienten untersucht, dokumentiert und nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Ihre Unterstützer sehen in ihr keine Kriminelle, sondern eine Ärztin, die sich dem politischen Druck nicht beugen wollte.

Genau dort liegt der Kern des Falls. Ärztliche Befreiungen waren in den Corona-Regeln vorgesehen. Trotzdem wurde aus Attesten ein Strafkomplex, aus medizinischer Abwägung ein Fall für die Justiz. Die Grenze zwischen ärztlicher Entscheidung und politischem Gehorsam wurde in diesen Jahren immer weiter verschoben.

Besonders hart wirkt die persönliche Bilanz. Witzschel wurde im Februar 2023 verhaftet und saß laut Hauke ein Jahr, drei Monate und 19 Tage in Untersuchungshaft. Ihre Approbation wurde ruhend gestellt, ihr Haus mit Praxis soll zwangsversteigert worden sein, sie stehe heute mittellos da. Während viele Corona-Entscheider längst zur Tagesordnung übergegangen sind, sitzt eine Ärztin im Gefängnis.

Brisant ist zudem, dass laut Bericht eine weitere Anklage wegen 349 weiterer Atteste vorbereitet sein soll. Damit bleibt Bianca Witzschel ein Prüfstein für ein Land, das von „Lehren aus der Pandemie“ spricht, aber die eigene Härte gegen Abweichler kaum aufarbeiten will. Ein Staat, der Ärzte für unerwünschte Entscheidungen kriminalisiert, verliert Vertrauen nicht durch Kritik, sondern durch sein eigenes Handeln.