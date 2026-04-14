Satanistin Abramovic über Trump: „Das Beste, was uns passieren konnte“

Wenn Marina Abramovic deinen Präsidenten lobt, weißt du, auf welcher Seite er steht…

Donald Trump postet sich als Papst, dann als Jesus, und eine Frau, die für „Spirit Cooking“-Rituale mit Blutschriften bekannt ist, nennt ihn den „Magier höchster Ordnung“ – wie der X-Account _TruthZone_ mit einer Gegenüberstellung dokumentiert, die mehr als nur zufällige Symbolik aufzeigt.

Marina Abramovic, „Performancekünstlerin“ und Zentralfigur der globalen Okkultelite, sagte in einem kursierenden Video sinngemäß: Trump sei das Beste, was der Welt derzeit passieren könne. Er sei der Magier höchster Ordnung – dazu da, Chaos zu erzeugen, damit die Menschheit eine neue Ordnung finden könne. Das „Uns“ in ihrer Aussage dürfte dabei kaum das einfache Volk meinen. Abramovic ist dieselbe Person, die Dinnerpartys mit Blutschriften auf Leinwand zelebriert, die als „Spirit Cooking“ vermarktet werden – und die in WikiLeaks-Dokumenten in einem Atemzug mit hochrangigen demokratischen Politikern auftaucht. Wenn jemand wie sie einen Politiker als ihren Magier bezeichnet, ist das kein Kompliment. Das ist eine Zuordnung.

Der X-Post stellt dazu eine visuelle Parallele her: Das KI-Bild, das Trump im Mai 2025 auf Truth Social teilte und das ihn in weißroter Robe auf goldenem Thron zeigte, gleicht in Pose und Farbsymbolik der Tarotkarte „Der Magier“ – erhobene Hand, Gewand in Rot und Weiß, Geste der Transformation. Zufall? Vielleicht. Aber im Kontext der Abramovic-Aussage wirkt die Ästhetik nicht zufällig, sondern wie eine Signatur. Wenige Monate später, in der Nacht auf den 13. April 2026 – ausgerechnet am orthodoxen Ostersonntag – legte Trump nach: Ein KI-Bild zeigte ihn als Heiler in weißem Gewand, die Hand auf der Stirn eines Kranken, aus der anderen Hand strahlendes Licht. Jesus-Pose, Heiligenkomposition, amerikanische Adler im Hintergrund. Nach dem Proteststurm – diesmal sogar aus dem konservativen Lager – löschte Trump das Bild und behauptete gegenüber Reportern, er habe sich für einen Arzt vom Roten Kreuz gehalten.

MAGA, so der X-Post weiter, leitet sich etymologisch in mehreren romanischen Sprachen – Latein, Spanisch, Italienisch – von Begriffen für Magie, Zauberei oder Hexenwerk ab. Das mag wie ein akademischer Fingerzeig wirken. Im Zusammenhang mit Abramovics Aussage, mit dem Tarot-Bild und mit der Serie religiöser Selbstinszenierungen Trumps entsteht jedoch ein Muster, das zumindest zur Frage berechtigt: Weiß Trumps Anhängerschaft eigentlich, wessen „Magier“ hier gelobt wird?

Wer von der globalen Okkultelite als Werkzeug zur Errichtung einer „neuen Ordnung“ gepriesen wird, sollte von seinen Unterstützern nicht als Erlöser gefeiert werden. Chaos als politische Methode ist kein rechtes Programm – es ist eine uralte Taktik derer, die aus dem Trümmerhaufen immer als Einzige profitieren. Und wenn Marina Abramovic applaudiert, sollte man sich fragen, für wen sie eigentlich klatscht.