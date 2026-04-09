„Republikanische Kongressmehrheit arbeitet für Israel“ – MTG warnt vor geplantem False-Flag-Angriff

Marjorie Taylor Greene hat in einem Interview mit Alex Jones schwere Vorwürfe gegen das republikanische Establishment erhoben: Die Mehrheit der republikanischen Kongressmitglieder seien „ausländische Agenten, die für Israel arbeiten“ – und die Partei müsse „bis auf die Grundmauern niedergebrannt werden“, wie Alex Jones auf X berichtet.

Das ist keine Randmeinung mehr. MTG war bis vor Kurzem noch Trump-loyale Hardlinerin im Repräsentantenhaus – nun schlägt sie offen gegen das republikanische Establishment. Schon vor sechs Monaten habe sie als erste öffentlich Alarm geschlagen wegen Trumps „sich verschlechterndem Geisteszustand“. Jetzt reagierte sie auf Trumps Drohung, den Iran zu vernichten, sollte dieser sich nicht Israel bedingungslos unterwerfen.

Der Kern ihrer Warnung: Die israelischen Kriegstreiber im amerikanischen Politikbetrieb hätten nur noch einen Zug übrig – einen inszenierten Terroranschlag auf US-Boden, um einen israelischen Nuklearschlag auf den Iran zu legitimieren. Mark Levin, konservativer Talkmaster und erklärter Israel-Hawk, habe diesen Nuklearschlag bereits öffentlich gefordert, so MTG.

Was hier passiert, ist politisch bemerkenswert: Eine Frau, die jahrelang als Trump-Sprachrohr galt, stellt sich jetzt frontal gegen die Parteilinie – und benennt dabei eine Dynamik, über die selbst linke Medien kaum offen reden: den strukturellen Einfluss israelischer Interessenpolitik auf den US-Kongress. Ob man Greene sonst für zurechnungsfähig hält oder nicht – diese Aussagen kommen nicht aus dem Vakuum.

Der Begriff „False Flag“ hat in den USA Konjunktur. Dass er jetzt von einer ehemaligen Kongressabgeordneten im Zusammenhang mit einem möglichen Kriegseintritt gegen den Iran verwendet wird, zeigt, wie weit das Vertrauen in die eigene Regierung bereits erodiert ist – auf beiden Seiten des politischen Spektrums.