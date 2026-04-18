Pink erhält Abtreibungs-Award von Planned Parenthood

Der Abtreibungskonzern Planned Parenthood weiß, wie man sich selbst feiert. Kurz nachdem die Organisation für das Geschäftsjahr 2024/25 einen Rekord von 434.450 durchgeführten Abtreibungen – rund 1.190 pro Tag – gemeldet hat, lud man zur Gala nach New York ein, wie LifeNews berichtet. Gefeiert wurde im Cipriani South Street, einem Edelrestaurant an der Lower Manhattan Waterfront – passend für eine Organisation, die im selben Zeitraum 832 Millionen Dollar an Steuergeldern einnahm.

Den Abend krönte die Ehrung der Popsängerin Pink mit dem „Champion of Change Award“ von Planned Parenthood Greater New York. Pink, bürgerlich Alecia Beth Moore-Hart, nahm den Preis für 25 Jahre Werbung in eigener Sache entgegen – unter anderem verteilt sie seit Jahrzehnten Planned-Parenthood-Broschüren bei ihren Konzerten. Das Personal der Organisation bezeichnete sie als „Krieger“, die einen „Krieg gegen Frauen“ abwehren würden.

Der Auftritt reiht sich nahtlos in Pinks politisches Programm ein. Nach dem Urteil des Supreme Court 2022, das die bundesweite Abtreibungsgarantie durch Roe v. Wade kippte, forderte sie Abtreibungsgegner öffentlich auf, ihre Musik nicht mehr zu hören. Ein Angebot, das viele offenbar gerne annahmen.

Planned Parenthood hat in den vergangenen 25 Jahren nach eigenen Angaben knapp 8 Millionen Abtreibungen durchgeführt und dabei über 12,3 Milliarden Dollar an staatlichen Mitteln erhalten. Die Rekordmarke von 2025 stellt einen Anstieg von acht Prozent gegenüber dem Vorjahr dar. Zu den weiteren Gästen der Gala zählten Schauspielerinnen und Models – ein Abend unter Gleichgesinnten, kurzum: eine Selbstbeweihräucherung mit rotem Teppich.