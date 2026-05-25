Pfingsten: Das vergessene Fest des Heiligen Geistes

Pfingsten ist für viele nur noch ein langes Wochenende. 2026 fällt der Pfingstsonntag auf den 24. Mai, der Pfingstmontag auf den 25. Mai. Doch der christliche Feiertag war nie als bloße Verschnaufpause im Kalender gedacht. Gefeiert wird eines der zentralen Ereignisse des Christentums: die Ausgießung des Heiligen Geistes und damit, in klassischer Deutung, die Geburtsstunde der Kirche.

Der Name Pfingsten kommt vom griechischen „pentekoste“, dem fünfzigsten Tag. Gemeint ist der fünfzigste Tag nach Ostern. Im Neuen Testament wird das Ereignis in der Apostelgeschichte 2 geschildert: Die Jünger Jesu sind in Jerusalem versammelt, als ein Brausen vom Himmel kommt, „Zungen wie von Feuer“ erscheinen und die Anwesenden beginnen, in fremden Sprachen zu reden. Menschen aus verschiedenen Völkern hören die Botschaft plötzlich in ihrer eigenen Sprache.

Damit geht es an Pfingsten nicht um religiöse Stimmung, sondern um eine geistige Umkehrung der Sprachverwirrung von Babel. Wo Menschen sich nicht mehr verstehen, schafft Gottes Geist Verständigung. Wo Angst die Jünger nach der Kreuzigung und Auferstehung noch zurückhält, entsteht Öffentlichkeit. Petrus tritt auf, predigt, und aus einer verängstigten Gruppe wird eine Bewegung.

Jüdische Wurzeln: Schawuot

Pfingsten steht nicht im luftleeren Raum. Die Jünger waren in Jerusalem, weil dort das jüdische Wochenfest Schawuot gefeiert wurde. Das Jüdische Museum Berlin beschreibt Schawuot als Wochenfest, das sieben Wochen nach Pessach gefeiert wird. In biblischer Zeit war es mit Ernte und Erstlingsfrüchten verbunden. Später trat stärker die Erinnerung an die Gabe der Tora am Sinai in den Mittelpunkt.

Diese jüdische Wurzel ist wichtig. Das christliche Pfingsten ersetzt nicht einfach ein altes Fest durch ein neues. Es deutet ein bestehendes Fest im Licht des Glaubens an Christus. Wo am Sinai die Tora als Weisung Gottes steht, spricht das Christentum an Pfingsten vom Geist, der Menschen innerlich ergreift, sammelt und sendet. Es geht um Gottes Gegenwart nicht nur in Stein, Schrift und Gesetz, sondern im lebendigen Menschen.

Die EKD nennt Pfingsten deshalb das Fest des Heiligen Geistes. In vielen Kirchen erinnert die Farbe Rot an Feuer, Begeisterung, Zeugnis und Mut. Die Taube steht als Symbol für den Geist Gottes. Doch der Kern ist nicht Dekoration, sondern Sendung: Glaube soll nicht im privaten Innenraum steckenbleiben, sondern Sprache finden.

Hat Pfingsten heute noch Bedeutung?

Gerade heute wirkt Pfingsten erstaunlich aktuell. Der Westen redet ununterbrochen, versteht sich aber immer schlechter. Milieus, Parteien, Medienblasen, Ideologien und digitale Plattformen produzieren eigene Sprachen, eigene Wahrheiten, eigene Reizworte. Viel Kommunikation, wenig Verständigung. Pfingsten erinnert daran, dass Gemeinschaft mehr braucht als Technik, Netze und Übersetzungsprogramme.

Der Heilige Geist ist im christlichen Verständnis keine diffuse Energie, sondern Gottes wirksame Gegenwart. Er tröstet nicht nur, er stört auch. Er ruft heraus aus Angst, Anpassung und stummer Bequemlichkeit. Die Pfingsterzählung ist deshalb unbequem für eine Gesellschaft, die Religion gern zur Folklore macht: Ein Glaube, der wirklich vom Geist spricht, bleibt nicht dekorativ.

Auch politisch und kulturell ist das nicht belanglos. Eine Gesellschaft, die nur noch Verwaltung, Konsum und Identitätsmanagement kennt, verliert den Sinn für das, was größer ist als der eigene Nutzen. Pfingsten setzt dagegen eine andere Idee: Der Mensch ist nicht nur Kunde, Wähler, Fallakte oder Profil. Er ist ansprechbar durch Wahrheit, Gewissen und Geist.

Ob diese Bedeutung heute noch verstanden wird, ist eine offene Frage. Viele wissen kaum noch, warum sie frei haben. Doch vielleicht liegt gerade darin die Chance. Pfingsten ist das leise Gegenbild zu einer müden Kultur: Sprache kann heilen, Mut kann wachsen, Gemeinschaft kann neu entstehen. Aber nicht aus Marketing, nicht aus Bürokratie und nicht aus staatlicher Belehrung. Nach christlichem Verständnis kommt sie aus dem Geist.

Wer Pfingsten nur als verlängertes Wochenende behandelt, verpasst den vielleicht modernsten Gedanken dieses alten Festes: Menschen bleiben nicht bei sich selbst stehen. Sie können angerührt, verwandelt und gesendet werden. Das ist keine kleine Botschaft in einer Zeit, die viel organisiert, aber wenig beseelt.

Quellen: Apostelgeschichte 2, EKD, Jüdisches Museum Berlin zu Schawuot.