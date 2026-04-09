Giftige Mischung: Pestizid-Cocktail erhöht Krebsrisiko um bis zu 150 Prozent

Wer in einer Region mit intensiver Pestizidnutzung lebt, trägt ein deutlich erhöhtes Krebsrisiko – und zwar nicht trotz, sondern gerade wegen der Kombination verschiedener Wirkstoffe. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Großstudie, über die das Umweltinstitut München berichtet.

Forscher untersuchten erstmals ein ganzes Land flächendeckend: In Peru verknüpften sie Pestizid-Einsatzdaten mit Krebsregistern von mehr als 150.000 Patient:innen. Das Ergebnis ist eindeutig – in stark belasteten Regionen lag die Krebsrate teilweise um bis zu 150 Prozent höher als in weniger exponierten Gebieten. Was dabei besonders aufhorchen lässt: Viele der beteiligten Substanzen gelten für sich genommen als vergleichsweise unbedenklich. Erst in der Mischung entfalten sie ihr volles Schadenspotenzial – der sogenannte Cocktail-Effekt.

Das ist keine neue Erkenntnis in der Wissenschaft, wohl aber eine, die die Zulassungsbehörden seit Jahrzehnten systematisch ignorieren. Pestizide werden nach wie vor einzeln bewertet – unter Laborbedingungen, isoliert, sauber. Die Realität sieht anders aus: Über Luft, Wasser und Nahrung nimmt der Mensch täglich ein Gemisch Dutzender verschiedener Substanzen auf. Wer in der Nähe konventionell bewirtschafteter Felder wohnt, schläft, isst und atmet, ist diesem Gemisch schutzlos ausgesetzt.

Die Studie liefert zudem Hinweise auf die biologischen Mechanismen dahinter: Pestizide stören offenbar frühzeitig Leberprozesse, die für den Schadstoffabbau zuständig sind. Die Folge sind langfristige Zellveränderungen, die das Krebsrisiko erhöhen – schleichend, ohne akute Symptome, oft erst Jahrzehnte später sichtbar. Besonders betroffen sind Menschen in landwirtschaftlich intensiv genutzten Regionen sowie sozial schwächere Bevölkerungsgruppen, die häufig weniger Möglichkeiten haben, dieser Belastung auszuweichen.

Während die Wissenschaft also Schritt für Schritt belegt, was viele längst vermuten, plant die EU-Kommission mit dem sogenannten Pestizid-Omnibus die Zulassungsregeln weiter aufzuweichen: unbefristete Genehmigungen, verlängerte Nutzung trotz Verboten, und der Entzug der Möglichkeit für Mitgliedstaaten, neue Forschungsergebnisse in laufende Zulassungsverfahren einzubringen. Neue Erkenntnisse sollen also künftig nichts mehr ändern dürfen – ein Freifahrtschein für die Agrarchemie-Industrie.

Was bleibt ist ein System, das Konzerninteressen schützt und Verbraucher in Regionen intensiver Landwirtschaft als Kollateralschaden verbucht. Die Studie aus Peru ist kein Einzelfall und kein Ausreißer – sie ist ein weiterer Datenpunkt in einer langen Kette von Belegen, die zeigen, dass die Pestizidpolitik der EU auf dem falschen Kurs ist.