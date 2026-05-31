Paris hat wieder jene Bilder geliefert, die Europas politische Klasse am liebsten als Randnotiz behandeln würde: Feuer auf der Straße, Rauch über Barrikaden, Polizei im Dauereinsatz. Nach dem erneuten Champions-League-Triumph von Paris Saint-Germain gegen Arsenal sind die Feiern in der französischen Hauptstadt am Samstagabend in massive Ausschreitungen gekippt. Wie AP berichtet, wurden Autos in Brand gesetzt, Geschäfte beschädigt und Gruppen versuchten sogar, eine Polizeiwache im 8. Arrondissement zu attackieren.

Der sportliche Anlass war eigentlich klar: PSG gewann das Finale in Budapest nach Elfmeterschießen und holte den zweiten Champions-League-Titel in Folge. Doch in Paris wurde daraus schnell mehr als Fußball. Auf den Champs-Élysées versammelten sich nach Behördenangaben rund 20.000 Menschen, viele davon augenscheinlich Migranten. In der Nähe des Parc des Princes musste die Polizei rund 1.000 Personen eindämmen und Barrikaden aus Fahrrädern räumen. Auch der Pariser Autobahnring wurde zeitweise blockiert.

Die Zahlen stiegen in der Nacht deutlich an. Laut Cadena SER sprach Innenminister Laurent Nuñez gegen 1.30 Uhr von 416 Festnahmen in Frankreich, davon 283 im Pariser Raum. Sieben Polizisten seien verletzt worden, einer davon schwerer. El País meldete zuvor bereits 131 Festnahmen in Paris, einen verletzten Beamten, beschädigte Geschäfte, mehr als 2.200 Kontrollen und sichergestellte verbotene Feuerwerkskörper.

Here are more videos of tonight. pic.twitter.com/7y85d3drtk — Kevin Mazet (@ZalgoK) May 31, 2026

Bemerkenswert ist nicht nur die Gewalt selbst, sondern auch der Aufwand, mit dem sie offenbar erwartet wurde. Frankreich hatte nach Medienberichten 22.000 Polizisten und Gendarmen mobilisiert, davon rund 8.000 in Paris und Umgebung. Dazu kamen tausende Feuerwehrleute. Mit anderen Worten: Der Staat wusste, was kommen könnte. Und trotzdem gingen wieder Bilder um die Welt, die eher nach Ausnahmezustand als nach Siegesfeier aussehen.

Die offizielle Lesart ist erwartbar: eine Minderheit von Störern, die die Feier missbraucht habe. Natürlich gibt es friedliche Fans, die mit solchen Szenen nichts zu tun haben wollen. Aber diese Formel reicht nicht mehr, wenn sich solche Bilder in Frankreich bei großen Ereignissen fast schon ritualisiert wiederholen. Wer Jahr für Jahr zehntausende Sicherheitskräfte auffahren muss, nur damit eine Fußballnacht nicht in Straßenschlachten endet, hat kein Fanproblem allein. Er hat ein Ordnungsproblem.

Präsident Emmanuel Macron feierte den sportlichen Sieg auf X. Paris sei wieder Europas Fußballhauptstadt, hieß es sinngemäß aus dem offiziellen Lager. Gleichzeitig liefen Videos von brennenden Straßenzügen, Attacken auf Polizisten und zerstörter Infrastruktur durch die sozialen Netzwerke. Diese Doppelbelichtung ist das eigentliche Symbol: oben die Hochglanzsprache der Republik, unten die Realität einer Hauptstadt, die für eine Nacht mit Feuer und Tränengas verwaltet werden muss.

Auch Elon Musk griff die Bilder auf X auf. Sein Tweet passt in eine größere Debatte: Wer solche Videos öffentlich teilt, wird von etablierten Medien und Politikern schnell der Panikmache verdächtigt. Doch die Kameras erfinden keine brennenden Barrikaden. Sie zeigen nur, was viele Verantwortliche lieber kleinreden würden. Paris ist nicht „gefallen“, wie manche Zuspitzung im Netz behauptet. Aber Paris zeigt erneut, wie dünn die Schicht der Normalität geworden ist, wenn schon ein Fußballabend reicht, um ganze Straßenzüge in den Ausnahmezustand zu treiben.

Problems in Paris pic.twitter.com/KOU8r5UF4S — Elon Musk (@elonmusk) May 31, 2026

Für Sonntag waren weitere offizielle PSG-Feiern geplant, unter anderem am Champ-de-Mars nahe dem Eiffelturm. Die Behörden mussten also nicht nur die Bilanz einer eskalierten Nacht verwalten, sondern direkt den nächsten Massentermin absichern. Das ist die neue französische Routine: feiern, räumen, bilanzieren, neu absperren. Und am Ende wundert man sich in den Palästen, warum immer mehr Bürger den Hochglanzbildern nicht mehr glauben.

Solche Szenen gehören mittlerweile zur traurigen Tradition bei PSG-Erfolgen!

Brände, Plünderungen und Verletzte! pic.twitter.com/vkAt6JTjtY — Lexa 🇩🇪 (@rebew_lexa) May 31, 2026

Quellen