Palantir veröffentlicht Kriegs-Manifest

Das sogenannte Palantir-Manifest erschüttert den Mainstream gleichermaßen wie die Alternativen. Worum geht es? Hier zunächst die Übersetzung des auf X veröffentlichten Textes.

Das Palantir-Manifest – vollständige Übersetzung

Das Technologische Zeitalter, Kurzfassung

Silicon Valley steht dem Land, das seinen Aufstieg ermöglicht hat, in moralischer Schuld. Die ingenieurtechnische Elite des Silicon Valley hat eine ausdrückliche Verpflichtung, an der Verteidigung der Nation teilzunehmen. Wir müssen uns gegen die Tyrannei der Apps auflehnen. Ist das iPhone unsere größte kreative, wenn nicht sogar krönende Leistung als Zivilisation? Das Objekt hat unser Leben verändert, könnte aber jetzt auch unser Vorstellungsvermögen einschränken und eingrenzen. Kostenlose E-Mail reicht nicht aus. Die Dekadenz einer Kultur oder Zivilisation, und tatsächlich ihrer herrschenden Klasse, wird nur dann verziehen, wenn diese Kultur in der Lage ist, wirtschaftliches Wachstum und Sicherheit für die Öffentlichkeit zu liefern. Die Grenzen der Soft Power, der allein erhabenen Rhetorik, wurden entlarvt. Die Fähigkeit freier und demokratischer Gesellschaften zu bestehen, erfordert mehr als moralische Appelle. Es braucht Hard Power, und Hard Power in diesem Jahrhundert wird auf Software aufgebaut. Die Frage ist nicht, ob KI-Waffen gebaut werden; es ist die Frage, wer sie bauen und zu welchem Zweck. Unsere Gegner werden nicht innehalten, um sich an theatralischen Debatten über die Vorzüge der Entwicklung von Technologien mit kritischen militärischen und nationalen Sicherheitsanwendungen zu beteiligen. Sie werden voranschreiten. Nationaldienst sollte eine universelle Pflicht sein. Wir sollten als Gesellschaft ernsthaft in Erwägung ziehen, von einer rein freiwilligen Armee wegzugehen und den nächsten Krieg nur führen, wenn alle das Risiko und die Kosten teilen. Wenn ein US-Marine nach einem besseren Gewehr fragt, sollten wir es bauen; und dasselbe gilt für Software. Wir sollten als Land in der Lage sein, eine Debatte über die Angemessenheit militärischer Auslandseinsätze zu führen, während wir unerschütterlich an unserem Engagement gegenüber denen festhalten, die wir gebeten haben, sich in Gefahr zu begeben. Staatsbedienstete müssen nicht unsere Priester sein. Jedes Unternehmen, das seine Mitarbeiter so entlohnte wie die Bundesregierung, hätte Mühe zu überleben. Wir sollten denjenigen gegenüber, die sich dem öffentlichen Leben ausgesetzt haben, weit mehr Gnade zeigen. Die Auslöschung jedes Raums für Vergebung – ein Abwerfen jeder Toleranz für die Komplexitäten und Widersprüche der menschlichen Psyche – könnte uns mit einer Riege von Charakteren an der Spitze zurücklassen, die wir bereuen werden. Die Psychologisierung der modernen Politik führt uns in die Irre. Wer die politische Arena aufsucht, um seine Seele und sein Selbstgefühl zu nähren, und sich zu sehr darauf verlässt, dass sein Innenleben in Menschen zum Ausdruck kommt, die er vielleicht nie treffen wird, wird enttäuscht sein. Unsere Gesellschaft ist zu bereit geworden, den Untergang ihrer Feinde zu beschleunigen, und freut sich oft darüber. Die Niederwerfung eines Gegners ist ein Moment zum Innehalten, nicht zum Jubeln. Das Atomzeitalter endet. Ein Zeitalter der Abschreckung, das Atomzeitalter, geht zu Ende, und eine neue Ära der Abschreckung, die auf KI aufgebaut ist, steht vor dem Beginn. Kein anderes Land in der Geschichte der Welt hat progressive Werte mehr vorangebracht als dieses. Die Vereinigten Staaten sind weit davon entfernt, perfekt zu sein. Aber es ist leicht zu vergessen, wie viel mehr Chancen in diesem Land für jene existieren, die nicht zu den Erbadeligen gehören, als in jeder anderen Nation auf dem Planeten. Die amerikanische Macht hat einen außerordentlich langen Frieden ermöglicht. Zu viele haben vergessen oder nehmen vielleicht als selbstverständlich hin, dass fast ein Jahrhundert irgendeiner Form von Frieden in der Welt ohne einen militärischen Großmachtkonflikt geherrscht hat. Die Entmachtung Deutschlands und Japans nach dem Krieg muss rückgängig gemacht werden. Die Entschärfung Deutschlands war eine Überkorrektur, für die Europa heute einen hohen Preis zahlt. Ein ähnliches und höchst theatralisches Bekenntnis zum japanischen Pazifismus wird, wenn es aufrechterhalten wird, auch drohen, das Kräftegleichgewicht in Asien zu verschieben. Wir sollten jene bejubeln, die versuchen zu bauen, wo der Markt es versäumt hat zu handeln. Die Kultur spottet fast über Musks Interesse an großen Narrativen, als ob Milliardäre einfach in ihrer Spur bleiben sollten, sich selbst zu bereichern. Jede Neugier oder echtes Interesse am Wert dessen, was er geschaffen hat, wird im Wesentlichen abgetan oder vielleicht aus verhohlenem Verachtung heraus betrachtet. Silicon Valley muss eine Rolle bei der Bekämpfung von Gewaltkriminalität spielen. Viele Politiker in den Vereinigten Staaten haben die Hände im Schoß gelegt, wenn es um Gewaltkriminalität geht, und verzichten auf ernsthafte Versuche, das Problem anzugehen. Die rücksichtslose Enthüllung des Privatlebens von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens treibt viel zu viel Talent vom Staatsdienst weg. Die Vorsicht im öffentlichen Leben, die wir unwissentlich fördern, ist zersetzend. Wer nichts Falsches sagt, sagt oft auch nicht viel. Die allgegenwärtige Intoleranz gegenüber religiösem Glauben in bestimmten Kreisen muss bekämpft werden. Die Intoleranz der Elite gegenüber religiösem Glauben ist vielleicht eines der aufschlussreichsten Zeichen dafür, dass ihr politisches Projekt eine weniger offene intellektuelle Bewegung darstellt, als viele darin behaupten würden. Einige Kulturen haben wichtige Fortschritte hervorgebracht; andere bleiben dysfunktional und rückschrittlich. Alle Kulturen sind jetzt gleich. Kritik und Werturteile sind verboten. Doch dieses neue Dogma übergeht die Tatsache, dass bestimmte Kulturen und Subkulturen Wunder hervorgebracht haben. Andere haben sich als mittelmäßig erwiesen und, schlimmer noch, als rückschrittlich und schädlich. Wir müssen der flachen Versuchung eines leeren und hohlen Pluralismus widerstehen. Wir in Amerika und dem breiteren Westen haben in den letzten fünfzig Jahren im Namen der Inklusivität darauf verzichtet, nationale Kulturen zu definieren. Aber Inklusion – wofür?

Auszüge aus dem Nr. 1 New York Times Bestseller „The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West“ von Alexander C. Karp & Nicholas W. Zamiska

Palantir veröffentlicht Kriegs-Manifest: Silicon Valley als moralisch verpflichtete Rüstungsschmiede

Das Überwachungsunternehmen Palantir hat auf seinem X-Account ein 22-Punkte-Manifest gepostet – eine Kurzfassung des Buches „The Technological Republic“ von CEO Alex Karp und Nicholas Zamiska – und damit eine internationale Debatte über die Grenzen zwischen Technologiekonzern und Kriegspartei ausgelöst.

Der Kern des Dokuments ist so offen wie selten: Silicon Valley schulde dem Land, das seinen Aufstieg ermöglicht habe, eine moralische Schuld. Die Ingenieursélite habe demnach eine „ausdrückliche Verpflichtung“, an der Verteidigung der Nation teilzunehmen. Hard Power – und zwar auf Software-Basis – sei die einzige Währung, die im 21. Jahrhundert noch zähle. Rhetorische Appelle und Moral reichten nicht mehr. Die Frage sei nicht, ob KI-Waffen gebaut werden – sondern wer sie baut. Und Palantir wäre dabei natürlich gerne dabei.

Was wie technologiephilosophische Reflexion daherkommt, ist in Wahrheit ein Hochglanz-Verkaufsprospekt. Palantir wurde 2003 mit Unterstützung der CIA gegründet und hat seither milliardenschwere Verträge mit dem US-Militär und Geheimdiensten abgeschlossen. Das Unternehmen bezeichnet seine eigene Plattform intern als „KI-gestützte Tötungskette“ – im Original: „AI-powered kill chain“ – und seine Berater als „vorwärts eingesetzte Software-Ingenieure“. CEO Karp erklärte auf einem Earnings Call, die Mission seines Unternehmens sei es, „Feinde zu erschrecken und gelegentlich zu töten“.

Das Manifest fordert außerdem, die „Entmachtung Deutschlands und Japans nach dem Krieg“ müsse rückgängig gemacht werden. Europa zahle heute den Preis für die Überkorrektur, die man nach 1945 an Deutschland vorgenommen habe. Offen wird eine allgemeine Wehrpflicht ins Spiel gebracht: Man solle ernsthaft in Erwägung ziehen, von einer Freiwilligenarmee wegzukommen und den nächsten Krieg nur führen, wenn alle Risiko und Kosten teilen. Dazu kommen kulturpolitische Thesen, die kaum verklausuliert das Konzept kultureller Hierarchien rehabilitieren: Einige Kulturen hätten Wunder hervorgebracht, andere seien „rückschrittlich und schädlich“. Der Pluralismus des Westens der letzten fünfzig Jahre wird als „leer und hohl“ bezeichnet.

Was Palantir wirklich ist

Das Unternehmen arbeitet nicht nur für das US-Verteidigungsministerium. Karp reiste 2024 persönlich nach Tel Aviv und unterzeichnete ein Abkommen mit dem israelischen Verteidigungsministerium über eine KI-Plattform, die auf Basis von Geheimdienstberichten entscheidet, welche Ziele in Gaza angegriffen werden sollen – faktisch eine KI-gestützte Zieldatenbank für Militärschläge, wie Euronews dokumentiert. Die Datenbasis dafür: Überwachungsmaterial der NSA, gesammelt über Jahrzehnte. Whistleblower Edward Snowden zufolge stellte die NSA Israel unzensierte Kommunikationsdaten zur Verfügung.

In den USA ist Palantir tief in die Arbeit der Einwanderungs- und Zollbehörde ICE eingebunden. Kongress-Demokraten haben bereits Aufklärung gefordert, wie genau Palantirs Software bei aktuellen Abschiebepraktiken eingesetzt wird.

Was Kritiker sagen

Die internationale Reaktion auf das Manifest war eindeutig. Mark Coeckelbergh von der Universität Wien bezeichnete die darin enthaltenen Ideen als Beispiel für „Technofaschismus“. Der Ökonom Yanis Varoufakis warnte vor den Risiken, die entstehen, wenn fortgeschrittene KI mit militarisierter Staatsmacht kombiniert wird. Eliot Higgins betonte, das Dokument dürfe nicht als abstrakte Philosophie abgetan werden – Palantirs Produkte seien bereits tief in Verteidigungs- und Geheimdienststrukturen eingebettet. Amnesty International übte ebenfalls Kritik und verwies auf die Beteiligung des Unternehmens an umstrittenen Militäroperationen.

Das eigentlich Bemerkenswerte ist nicht, dass ein Tech-Konzern solche Positionen hat. Es ist, dass er sie öffentlich, in 22 nummerierte Thesen verpackt, auf X postet – und dabei tut, als wäre das politische Philosophie und nicht Lobbyarbeit in Buchform. Der neue Nr.-1-Bestseller der New York Times liefert die ideologische Verpackung. Das Unternehmen liefert die Software. Und irgendwo dazwischen entscheidet ein Algorithmus, wer als nächstes auf der Zielliste steht.

Quellen: Palantir/X · techrepublicbook.com · Al Jazeera · Euronews

Because we get asked a lot.



The Technological Republic, in brief.



1. Silicon Valley owes a moral debt to the country that made its rise possible. The engineering elite of Silicon Valley has an affirmative obligation to participate in the defense of the nation.



2. We must rebel… — Palantir (@PalantirTech) April 18, 2026

Palantirgründer Peter Thiel ist auch in den alternativen Medien höchst umstritten, lesen Sie hier mehr dazu: