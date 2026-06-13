FPÖ wirft ÖVP „linken Kurs“ bei Geschlechterpolitik und Frauensport vor

WIEN – Die Debatte um Geschlechterpolitik und Trans-Themen sorgt erneut für heftige Auseinandersetzungen im österreichischen Parlament. In einer aktuellen Sendung von FPÖ TV attackierten Christoph Steiner und Markus Leinfellner die ÖVP scharf und warfen ihr vor, bei Fragen von biologischem Geschlecht und Frauensport einen „woken“ Kurs eingeschlagen zu haben.

Auslöser der Kritik war ein freiheitlicher Antrag, der sicherstellen sollte, dass Frauenwettbewerbe ausschließlich biologischen Frauen vorbehalten bleiben. Während die FPÖ dies als Selbstverständlichkeit bezeichnet, hätten ÖVP und andere Parteien den Antrag abgelehnt. Steiner kritisierte insbesondere, dass das Sportministerium seiner Ansicht nach keine ausreichenden Maßnahmen zum Schutz des Frauensports ergreife.

Ein weiterer Streitpunkt ist eine Gesetzesänderung aus dem Jahr 2024, durch die nach Darstellung der FPÖ die bisherige Formulierung zu den beiden biologischen Geschlechtern aus dem Gesetzestext verschwunden sei. Die Freiheitlichen werfen der ÖVP vor, eine angekündigte Korrektur bis heute nicht umgesetzt zu haben. In der Sendung wurde dies als Beleg dafür gewertet, dass die Volkspartei konservative Positionen nur rhetorisch vertrete.

Die Diskussion reiht sich in einen größeren politischen Kulturkampf ein. Laut einer Auswertung des österreichischen Parlaments wird das Thema „woke“ im Parlament besonders häufig von der FPÖ aufgegriffen. Rund 85 Prozent aller entsprechenden Nennungen stammen von den Freiheitlichen. Auch Begriffe wie „Gender“ oder „trans“ werden von keiner anderen Partei so oft thematisiert. (Kurier)

Die FPÖ sieht darin einen notwendigen Widerstand gegen gesellschaftliche Entwicklungen, während Kritiker der Partei vorwerfen, Minderheitenthemen überproportional zu skandalisieren. Die Auseinandersetzung dürfte damit auch in den kommenden Monaten ein fester Bestandteil der politischen Debatte in Österreich bleiben. (Kurier)

Quelle: Sendung „Aufgedeckt: So links und woke ist die ÖVP!“ auf FPÖ TV vom 12. Juni 2026.