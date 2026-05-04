Kaiserschnitt-Rekord: Deutschland schneidet sich aus dem natürlichen Leben heraus

Ein Drittel aller Kinder in Deutschland kommt nicht mehr auf natürlichem Weg zur Welt – und niemanden scheint das sonderlich zu stören. Laut Statistischem Bundesamt (Destatis) lag die Kaiserschnittrate im Jahr 2024 bei 33,0 Prozent – dem höchsten Stand seit der deutschen Wiedervereinigung. 215.900 von 654.600 Krankenhausgeburten wurden per Skalpell beendet. Seit 1991 hat sich die Rate mehr als verdoppelt: Damals waren es noch 15,3 Prozent.

Geburt und Sterben – die beiden existenziellen Schwellen des menschlichen Lebens – sind in Deutschland nahezu vollständig in den klinischen Raum verschoben worden. Das Sterben zu Hause, im Kreis der Familie, ist zur Seltenheit geworden; der Tod findet im Krankenhaus oder Pflegeheim statt, begleitet von Fachpersonal, nicht von Angehörigen. Nun holt die Geburt auf. Was einst das tiefste menschliche Erleben war – ein Kind in die Welt bringen, ein Leben hingehen lassen – wird heute gemanagt, terminiert und optimiert.

Das Wunder wird zur OP

Der Körper der Frau, der über Jahrmillionen für diesen Moment ausgestattet wurde, gilt zunehmend als unzuverlässig. Zu langsam, zu schmerzhaft, zu unkontrollierbar. Also greift man zum Skalpell. Was dabei verloren geht, lässt sich statistisch nicht erfassen: das Oxytocin-Feuerwerk der natürlichen Geburt, das Bonding zwischen Mutter und Kind, das mikrobielle Bad des Neugeborenen im Geburtskanal, das sein Immunsystem fürs Leben prägt. Studien zeigen seit Jahren, dass per Kaiserschnitt geborene Kinder häufiger an Allergien, Asthma und Stoffwechselerkrankungen leiden. Doch diese Zusammenhänge stören den Klinikalltag wenig.

Die regionalen Unterschiede, die Destatis nebenbei erwähnt, sagen ebenfalls einiges: Hamburg führt mit 36,4 Prozent, Sachsen bildet mit 27,4 Prozent das Schlusslicht. Das ist kein Zufall. Es ist ein Spiegel unterschiedlicher medizinkultureller Traditionen, klinikwirtschaftlicher Anreize – und einer urban-westlichen Tendenz, den Körper als Risikofaktor zu begreifen, den es zu kontrollieren gilt.

Gleichzeitig meldet Destatis, die Zahl der Hebammen in Kliniken sei auf rund 12.900 gestiegen – ein Anstieg von 3,3 Prozent. Das klingt nach Fortschritt. Doch was nützen mehr Hebammen, wenn das Handwerk, das sie jahrhundertelang beherrschten – die Begleitung einer natürlichen Geburt – immer seltener gefragt ist? Hebammen werden zu Assistentinnen am OP-Tisch, nicht zu Hüterinnen eines uralten Wissens.

Die Entfremdung vom eigenen Leben

Was bei diesem systematischen Outsourcing auf der Strecke bleibt, ist nicht nur das physiologische Erleben. Es ist die kulturelle Überzeugung, dass Leben und Tod Wunder sind, die der Mensch nicht optimieren, sondern begleiten soll. Eine Gesellschaft, die Gebären und Sterben an spezialisierte Einrichtungen delegiert, verliert den Instinkt dafür, was Leben überhaupt bedeutet. Der Kaiserschnitt auf Wunsch ist in diesem Sinne nicht nur ein medizinischer Eingriff – er ist das Symbol einer Zivilisation, die sich von ihren eigenen Grundlagen entfremdet hat.

Die Familie, die früher selbstverständlich um Geburt und Tod versammelt war, wird aus beiden Momenten zunehmend herausgedrängt. Steril, sicher, kontrolliert – und irgendwie leblos. Das Neugeborene wird in die Welt geschnitten, der Sterbende an Schläuche gelegt. Beide Male ist die Klinik Herrin des Geschehens, beide Male ist der Mensch Patient, nicht Akteur des eigenen Lebens.

Und weil das alles so praktisch ist, wird die Kaiserschnittrate im nächsten Jahr vermutlich wieder einen neuen Rekord aufstellen.