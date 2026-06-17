Erstklässler unter Druck: Schon die Kleinsten kämpfen mit Stress, Mobbing und Konflikten

Wie die KKH Kaufmännische Krankenkasse unter Berufung auf eine aktuelle forsa-Umfrage mitteilt, fühlen sich bereits viele Kinder kurz nach der Einschulung psychisch belastet. 18 Prozent der Eltern von Sechs- bis Siebenjährigen nehmen ihr Kind als gestresst wahr. 38 Prozent sagen sogar, dass der Druck und die psychische Belastung in den vergangenen ein bis zwei Jahren zugenommen haben.

Die Zahlen sind alarmierend. Denn hier geht es nicht um Jugendliche in Prüfungsphasen, sondern um Kinder, die gerade erst lesen und schreiben lernen.

Als Hauptursachen nennen die Eltern Streit, Ausgrenzung, Gruppenzwang und Mobbing. Mehr als die Hälfte der Befragten sieht darin die größten Herausforderungen des Schulalltags. Die Schule, einst als Ort des Lernens und der Gemeinschaft gedacht, wird für viele Kinder offenbar schon in den ersten Jahren zum Belastungstest.

Die KKH verweist auf den schwierigen Übergang von der Kita in die Grundschule. Neue Regeln, neue Klassenkameraden und neue Erwartungen könnten zu Konflikten führen. Mit ihrem Programm „1000 Schätze“ will die Krankenkasse deshalb soziale Kompetenzen fördern und Kinder emotional stärken.

Das klingt zunächst vernünftig, doch auffällig ist, worüber in der Mitteilung nicht gesprochen wird.

Wenn heute in zahlreichen deutschen Großstädten und Ballungsräumen Kinder deutscher Herkunft in vielen Grundschulklassen längst nicht mehr die Mehrheit stellen, stellt sich zwangsläufig die Frage, welche Auswirkungen dies auf das soziale Klima in den Schulen hat. Unterschiedliche kulturelle Prägungen, Sprachbarrieren, Parallelgesellschaften und eine zunehmende Heterogenität der Klassen verändern den Schulalltag massiv. Lehrerverbände, Bildungsforscher und Praktiker berichten seit Jahren über entsprechende Herausforderungen.

Warum taucht dieser Aspekt in der Analyse der Krankenkasse überhaupt nicht auf?

Stattdessen bleibt die Erklärung vage: Konflikte, Mobbing und Gruppenzwang. Doch woher kommen diese Konflikte? Warum nehmen sie zu? Und weshalb fühlen sich bereits Erstklässler stärker belastet als noch vor wenigen Jahren?

Wer nur die Symptome beschreibt, ohne mögliche Ursachen zu benennen, liefert keine vollständige Analyse. Die KKH präsentiert besorgniserregende Zahlen, die entscheidende Debatte darüber, was sich an deutschen Schulen tatsächlich verändert hat, bleibt jedoch ausgeklammert. Die Gründe dafür sind bekannt. Es ist politisch nicht gewollt.