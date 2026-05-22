Österreich: Mit NGO-Milliarden gegen das Volk

Im österreichischen Nationalrat ist die Debatte über NGO-Finanzierung hochgekocht. Die Parlamentskorrespondenz berichtet pflichtgemäß über den Abschlussbericht des Rechnungshof-Unterausschusses, der auf Verlangen der FPÖ Förderungen, Leistungsvereinbarungen sowie Werk- und Dienstleistungsverträge der Ministerien geprüft hatte.

Die FPÖ sieht sich bestätigt. Nach ihren Berechnungen flossen im Prüfzeitraum vom 23. Oktober 2019 bis 23. September 2025 rund 7,7 Milliarden Euro an NGOs. Das sind mehr als eine Milliarde Euro pro Jahr. Im Minderheitsbericht der Freiheitlichen ist von Intransparenz, Reformverweigerung und Steuergeldverschwendung die Rede.

Koalition und Grüne winken ab. Es gebe professionelle Vergabeverfahren, Kontrollprozesse und keine festgestellten Unregelmäßigkeiten. Doch genau diese Verteidigung greift zu kurz. Ein System kann politisch hochproblematisch sein, auch wenn am Ende niemand mit dem Geldkoffer erwischt wird. Die eigentliche Frage lautet: Warum fließen derartige Summen an Organisationen, deren Arbeit oft tief in politische Debatten eingreift?

In der Debatte fielen Namen wie Asylkoordination Österreich, ZARA, LEFÖ, Poika, die RosaLila PantherInnen, die Muslimische Jugend Österreich, das Forum Alpbach, die Wiener Festwochen sowie Projekte wie queere Stadtführungen und Kinderspielplätze in Kolumbien. Während Bürger, Schulen, Praxen und Gemeinden den Mangel verwalten, wird im NGO-Sektor offenbar weiter verteilt.

Natürlich ist nicht jeder Verein ein Problem. Feuerwehr, Rettung, Sport, Brauchtum und Nachbarschaftshilfe sind etwas anderes als politisch wirksame NGO-Strukturen, die mit Steuergeld Kampagnen, Beratung, Integrationsprojekte oder ideologische Programme finanzieren. Wer diesen Unterschied verwischt, schützt nicht das Ehrenamt, sondern ein Fördersystem.

Die FPÖ fordert ein eigenes Förder- und Leistungsvereinbarungsregister, Wirkungsmessung ab 10.000 Euro und Rechnungshofkontrollen für NGOs, die mehr als 100.000 Euro pro Jahr erhalten. Das ist keine Radikalforderung, sondern das Mindeste. Wer öffentliches Geld nimmt, muss öffentliche Kontrolle aushalten.

Der Abschlussbericht wurde schließlich mit den Stimmen der Koalition zur Kenntnis genommen. Damit ist der Konflikt nicht erledigt. Im Gegenteil: Wenn Milliarden an ein Geflecht aus Vereinen, Dienstleistern und politischen Vorfeldorganisationen fließen, ohne dass Bürger jeden Euro leicht nachvollziehen können, ist das kein Verwaltungsdetail. Es ist Machtpolitik auf Kosten der Steuerzahler.