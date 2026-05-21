CDU-Broschüre gegen AfD: Baumann spricht von „Lügenpamphlet“

Die Auseinandersetzung zwischen Friedrich Merz und der Alternative für Deutschland eskaliert weiter. In einem neuen Video auf seinem YouTube-Kanal wirft der AfD-Bundestagsabgeordnete Bernd Baumann der Christlich Demokratische Union Deutschlands massive Verleumdung vor. Anlass ist eine CDU-Broschüre, die laut Baumann zahlreiche falsche Behauptungen über die AfD enthalte.

Baumann erklärt, er habe das „34-seitige Pamphlet“ persönlich in der CDU-Zentrale abgeholt. Bereits der Einstieg des Heftes zeige laut ihm die Stoßrichtung: Die AfD werde indirekt mit der NS-Zeit in Verbindung gebracht. Besonders empört zeigt sich der Politiker über die Behauptung, die AfD wolle „jüdisches Leben in Deutschland unmöglich machen“. Baumann bezeichnet dies als „Frechheit und Niedertracht“ und verweist auf parlamentarische Initiativen seiner Partei zum Schutz jüdischen Lebens und zur Unterstützung Israels.

Zugleich wiederholt Baumann die bekannte AfD-Linie, wonach Antisemitismus heute vor allem durch „importierten muslimischen Antisemitismus“ verbreitet werde. Die Verantwortung dafür trage nach seiner Darstellung insbesondere die CDU durch ihre Migrationspolitik der vergangenen Jahre.

Ein weiterer Schwerpunkt des Videos ist die erneute Kritik am Correctiv-Bericht über angebliche Deportationspläne. Baumann spricht von einer „dreckigen Correctivlüge“ und behauptet, Gerichte hätten zentrale Vorwürfe bereits widerlegt. Die CDU werfe der AfD dennoch weiterhin vor, Millionen Menschen deportieren zu wollen.

Zum Ende des Videos attackiert Baumann die CDU-Führung um Merz frontal. Die Partei beleidige mit ihrer „Brandmauerpolitik“ inzwischen Millionen AfD-Wähler und binde sich gleichzeitig an eine „untergehende SPD“. Wörtlich erklärt der AfD-Politiker: „Diese CDU unter Friedrich Merz ist am Ende.“

Das Video erschien am 21. Mai 2026 auf dem YouTube-Kanal von Bernd Baumann unter dem Titel „CDU gegen AfD: Jetzt wird’s absurd❗“.