Schulpflicht statt Wahlfreiheit: Deutschland lässt Eltern kaum einen Ausweg

Wie das Deutsche Schulbarometer seit Jahren zeigt, kämpfen viele Schulen mit Überlastung, Gewalt, Personalmangel und sinkender Leistungsfähigkeit. Dazu kommen Klassen, in denen deutsche Muttersprachler längst nicht mehr selbstverständlich die Mehrheit stellen, sowie ein Niveauverlust, der sich auch in internationalen Vergleichsstudien wie PISA zeigt. Vor diesem Hintergrund ist es kein Randphänomen mehr, dass Eltern nach Alternativen suchen.

Die Gründe sind greifbar. Lehrer berichten von zunehmender Respektlosigkeit, Eltern von Unterrichtsausfall, Gewalt auf Schulhöfen und einem Klima, in dem leistungsbereite Kinder oft mit nach unten gezogen werden. In manchen Großstadtklassen geht es nicht mehr nur um Bildung, sondern zuerst um Sprache, Integration und soziale Befriedung. Wer sein Kind dort nicht mehr gut aufgehoben sieht, fragt sich zwangsläufig: Warum darf ich nicht selbst eine andere Lösung wählen?

Die Antwort in Deutschland ist hart. Eltern haben kaum Wahlfreiheit. Hier gilt nicht nur eine Bildungspflicht, sondern faktisch eine Schulbesuchspflicht. Kinder müssen grundsätzlich in eine anerkannte Schule gehen. Homeschooling aus pädagogischen, religiösen oder weltanschaulichen Gründen ist praktisch verboten. Ausnahmen gibt es nur in engen Sonderfällen, etwa bei schwerer Krankheit oder besonderen behördlich anerkannten Umständen.

Historisch ist die Schulpflicht in Deutschland alt. In Preußen wurde bereits 1717 unter Friedrich Wilhelm I. eine frühe Unterrichtspflicht eingeführt. 1763 folgte unter Friedrich II. das General-Landschul-Reglement. Die Weimarer Reichsverfassung schrieb 1919 eine allgemeine Schulpflicht fest. 1938 wurde sie im Reichsschulpflichtgesetz zentral vereinheitlicht und verschärft. Die Behauptung, die Schulpflicht sei erst von den Nationalsozialisten erfunden worden, ist falsch. Richtig ist: Der deutsche Staat hat sie immer stärker zur Anwesenheitspflicht ausgebaut.

Andere westliche Länder sind wesentlich freier aufgestellt. In England dürfen Eltern ihre Kinder zu Hause unterrichten, solange sie für eine geeignete Bildung sorgen. Die britische Regierung beschreibt das als „elective home education“. In Österreich ist häuslicher Unterricht möglich, muss angezeigt werden und wird über Prüfungen kontrolliert. Frankreich hat Homeschooling zwar zuletzt deutlich eingeschränkt, erlaubt es aber unter Genehmigung weiter. In Irland, den USA, Kanada, Australien und Neuseeland ist häusliche Bildung ebenfalls grundsätzlich möglich, meist mit Registrierung, Kontrollen oder Leistungsnachweisen.

Der Unterschied ist entscheidend. Viele Staaten kontrollieren, ob Kinder lernen. Deutschland kontrolliert vor allem, ob Kinder in der Schule sitzen. Während andere Länder Bildungserfolg, Aufsicht und Nachweise verlangen, setzt Deutschland auf Anwesenheit in der Institution. Wer sich dem entzieht, riskiert Bußgelder, Zwangsmaßnahmen und im Extremfall familienrechtliche Konflikte.

Das Bundesverfassungsgericht hat diese Linie bisher gestützt. Begründet wird die Schulbesuchspflicht nicht nur mit Wissensvermittlung, sondern auch mit sozialer Integration, Gemeinschaftserziehung und dem Kontakt mit Andersdenkenden. Genau hier liegt der politische Kern. Der Staat will nicht nur sicherstellen, dass Kinder lesen, schreiben und rechnen lernen. Er will auch bestimmen, in welchem sozialen Raum sie geprägt werden.

Bestrebungen zur Abschaffung gibt es dennoch. Initiativen fordern seit Jahren „Bildungspflicht statt Schulpflicht“. Auch in liberalen Kreisen taucht der Gedanke auf, stärker auf Lernergebnisse statt auf staatlich kontrollierten Schulbesuch zu setzen. Eine ernsthafte Mehrheit in Bundestag oder Ländern ist aber nicht in Sicht. Die Kultuspolitik hält an der Schulpflicht fest, obwohl die Zustände an vielen Schulen immer schwerer zu verteidigen sind.

Damit bleibt Deutschland ein Sonderfall unter westlichen Demokratien. Während Eltern in vielen Ländern zumindest unter Auflagen Alternativen wählen können, sagt der deutsche Staat: Schule muss sein, auch wenn sie nicht mehr funktioniert. Wer sein Kind aus kaputten Strukturen holen will, stößt nicht auf Wahlfreiheit, sondern auf die eiserne Hand des Schulrechts.