Missbrauchsverdacht bei Schalke 04: Ermittler sichern Datenträger bei Jugend-Co-Trainer

In Münster und Gelsenkirchen ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei wegen des Anfangsverdachts des sexuellen Missbrauchs eines 12-jährigen Jungen. Grundlage ist eine Anzeige der Mutter des Kindes, die bereits am Samstag, 18. April, bei der Polizei erstattet wurde.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll ein erster Kontakt zwischen dem Jungen und dem Tatverdächtigen bei einem Sichtungstraining eines „Gelsenkirchener Fußballvereins „entstanden sein, wie man sich vorsichtig ausdrückte. Inzwischen ist klar, dass es sich um Schalke 04 handelt. Der Beschuldigte war dort als Co-Trainer im Jugendbereich tätig. Er besitzt laut Mitteilung die deutsche Staatsbürgerschaft.

Bereits am 22. April durchsuchten Ermittler die Privaträume des Mannes. Dabei stellten die Beamten eine Vielzahl unterschiedlicher Datenträger sicher. Deren Auswertung dauert nach Behördenangaben weiter an.

Gerade der Jugendfußball lebt vom Vertrauen der Eltern und Kinder. Wenn ein Anfangsverdacht ausgerechnet im Umfeld eines Sichtungstrainings entsteht, trifft das einen besonders sensiblen Bereich. Vereine können solche Fälle nicht mit Imagepflege abtun. Schutzkonzepte, klare Zuständigkeiten und echte Kontrolle im Jugendbereich sind keine Formalie, sondern Pflicht.

Bis zum Abschluss der Ermittlungen gilt die Unschuldsvermutung. Zugleich zeigt der Fall, wie wichtig es ist, Hinweise früh ernst zu nehmen und digitale Spuren konsequent zu sichern. Ob sich der Verdacht bestätigt, hängt nun auch von der Auswertung der beschlagnahmten Datenträger ab.