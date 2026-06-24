Erste Züge rollen wieder – DB liefert keine echte Erklärung für das Desaster

Die ersten Züge rollen wieder – aber nur schleppend. Nach dem bundesweiten Stillstand wegen des ausgefallenen digitalen Zugfunks GSMR kommt der Verkehr nur teilweise wieder in Gang. Weiterhin kommt es zu massiven Verspätungen und Ausfällen. Die Deutsche Bahn hat bislang keine weitergehende Erklärung für das Desaster geliefert.

Das ist typisch für den maroden Staatskonzern: Erst bricht alles zusammen, dann Schweigen. Keine Ursachenanalyse, keine Verantwortung, keine Konsequenzen. Der Schaden ist angerichtet. Tausende Reisende saßen fest, Geschäftsleute, Pendler und Urlauber wurden im Stich gelassen. Die wirtschaftlichen Folgen sind noch nicht absehbar.

Deutschland ist auf Entwicklungshilfeniveau abgesackt. Ein Land, das einmal für Präzision und Zuverlässigkeit stand, kann nicht einmal mehr seinen Zugverkehr aufrechterhalten. Die jahrzehntelange Misswirtschaft, ideologische Digitalisierungs-Wahn und chronische Unterinvestition zeigen ihre Früchte: Ein marodes Schienennetz, das beim ersten ernsthaften Problem zusammenbricht.

Die Bahn verspricht Besserung. Wie immer. Die Realität ist eine kaputte Infrastruktur und eine politische Klasse, die lieber Milliarden in ideologische Projekte pumpt, statt die Grundlagen eines funktionierenden Staates zu erhalten.

Quelle: Eigene Recherche und DB-Meldungen, 24. Juni 2026