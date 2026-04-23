Ist das der Durchbruch für das E-Auto? China schockt die Verbrennerwelt mit neuer Batterie

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Netzreporter

3 Minuten und 44 Sekunden. So lange dauert es künftig, eine Elektroauto-Batterie von 10 auf 80 Prozent zu laden – schneller als die meisten Menschen an der Tankstelle die Zapfpistole wieder einhängen. Der chinesische Batterieriese CATL hat auf einem Tech Day sein komplett erneuertes Batterie-Lineup präsentiert und damit die Messlatte für die gesamte Branche neu gesetzt, wie electrive.net berichtet.

Im Mittelpunkt steht die dritte Generation der Shenxing-Schnellladebatterie, die auf bewährter LFP-Chemie basiert, aber in puncto Ladegeschwindigkeit alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Die Batterie erreicht eine Dauerladegeschwindigkeit von 10C, im Spitzenwert sogar 15C. In einer Minute steigt der Ladezustand von 10 auf 35 Prozent, in knapp vier Minuten auf 80 Prozent, und in gut sechs Minuten ist der Akku praktisch voll. Selbst bei minus 30 Grad Celsius soll das Laden von 20 auf 98 Prozent in rund neun Minuten möglich sein – ein Wert, der bislang als technisch kaum erreichbar galt.

Was die Batterie besonders interessant macht: CATL behauptet, das klassische Dilemma zwischen Schnellladen und Langlebigkeit gelöst zu haben. Nach 1.000 Vollzyklen – das entspricht grob 200.000 gefahrenen Kilometern – soll die Restkapazität noch über 90 Prozent liegen. Das wäre, wenn es sich in der Praxis bestätigt, eine echte Zäsur. Denn bislang galten extreme Laderaten als Feind des Akkus.

Doch CATL lieferte auf dem Tech Day gleich ein ganzes Arsenal neuer Technologien. Die dritte Generation der Qilin-Batterie setzt auf Nickel-Mangan-Kobalt-Chemie, erreicht eine Energiedichte von 280 Wh/kg und soll Reichweiten von 1.000 Kilometern ermöglichen – bei gleichzeitiger 10C-Schnellladung und einer Spitzenleistung von 3 Megawatt. Das Gesamtgewicht des Batteriepacks liegt bei 625 Kilogramm, was im Vergleich zu vergleichbaren LFP-Systemen einer Gewichtsersparnis von 255 Kilogramm entspricht und 112 Liter Bauraum freisetzt. Für den Innenraum bedeutet das: 18 Millimeter mehr Kopffreiheit.

Noch weiter geht die neue Qilin Condensed Battery: Sie basiert ebenfalls auf NMC-Chemie, kombiniert aber eine nickelreiche Kathode mit einer Silizium-Kohlenstoff-Anode und kommt auf eine Energiedichte von 350 Wh/kg. Das Gehäuse besteht aus einer Titanlegierung – leichter und dünner als bisherige Konstruktionen.

Für den boomenden Plug-in-Hybrid- und Range-Extender-Markt hat CATL die zweite Generation der Freevoy Super Hybrid Battery im Gepäck. Sie soll Hybriden eine rein elektrische Reichweite von 600 Kilometern ermöglichen und ebenfalls 10C-Schnellladen beherrschen. Die erste Generation hatte seinerzeit 400 Kilometer versprochen – die Verdoppelung ist bemerkenswert.

Abgerundet wird das Lineup durch die Naxtra-Batterie, die erstmals die Natrium-Ionen-Technologie in die Serienreife treiben soll. Lithiumfrei, günstiger in der Rohstoffbeschaffung und laut CATL nun frei von den bisherigen Produktionsproblemen wie Feuchtigkeitskontrolle, Gasbildung und Materialhaftung. Eine Massenproduktion im GWh-Maßstab ist für Ende 2026 vorgesehen.

Zur Infrastruktur: Bis Ende 2026 plant CATL 4.000 kombinierte Lade- und Batteriewechselstationen in fast 190 chinesischen Städten sowie entlang eines landesweiten Autobahnnetzes. Bis 2028 sollen es mehr als 100.000 gemeinsam genutzte Energienachfüllanlagen sein – ein Netz, das die gesamte Diskussion über Ladeinfrastruktur neu definieren würde.

Für europäische Autobauer, die mit hausgemachten Batterieprojekten scheitern – Northvolt lässt grüßen – dürfte das ein unbehaglicher Moment sein. CATL beliefert nach eigenen Angaben rund 90 Prozent der europäischen Automobilhersteller und produziert bereits in Arnstadt und Ungarn. Der Marktanteil des Unternehmens am globalen Batteriemarkt lag 2025 bei 39,2 Prozent. Während Europa debattiert, liefert China einfach.

Quellen: electrive.netecomento.debattery-news.de

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Kommentare

3 Kommentare

  1. Dr.Faustus hat beschlossen und verkündet 👈

    Nee danke,kein Bedarf und Steuern sind Raub👈 Aktien Zocker 🗡️🗡️🗡️🗡️🗡️🗡️🗡️🗡️🗡️🗡️🗡️🗡️🗡️🗡️🗡️🗡️🗡️🗡️🗡️🗡️🔨

    Antworten
  2. Paule

    Die Chinesen snd schon clevere Kerlchen und die europäischen Wirtschafts-Manager die größten Idioten (ja, ich weiß, Vorsicht mit diesem Wort, aber in dem Fall passt es einfach), die frei rumlaufen. Sie haben das komplette Know How Europas nach China geschleppt. Die haben sich bedankt und wer weiß wieviel Fantastilliarden eingespart und konnten direkt mit ihren Forschungen auf dieser Basis aufbauen. Dazu noch disziplinierte, ehrgeizige Menschen und ein politisches System, welches vielleicht nicht jedermanns Sache ist, aber den Focus auf die richtigen Dinge legt. So wird man erfolgreich. So ähnlich war auch Deutschland mal. Innerhalb von 50 Jahren haben Deutschland und China ihre Rollen getauscht. Damals war China das Entwicklungsland und heute entwickeln wir uns freiwillig ebenfalls zu einem Entwicklungsland. Und das haben wir wiederum Idioten (auch hier kann man nur dieses Wort nutzen) zu verdanken, die immer wieder CDU und SPD wählen. Diese Parteien haben zwar unseren Niedergang eingeleitet, aber die können eben nicht anders, da gibt es keine „hellen Köpfe“. Gib einem Affen eine Waffe und der tötet jemanden – ist der Affe Schuld? Nein, es ist derjenige, der dem Affen die Waffe gegeben hat! Und so lange Wähler, denen immer wieder die Verantwortung übertragen, so lange wird es immer schlimmer. Ich kenne viele Chinesen. Die können nicht begreifen, wieso die Menschen sich das bieten lassen, dass das Land so in Grund und Boden regiert wird. Wenn ich dann erkläre, dass die meisten Menschen das in Deutschland genau so wollen, gibt es nur ein mitleidiges Lächeln und Kopfschütteln.

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    1. Martin

      China ist autokratisch aber neben der Partei gibt es riesige Familienclans, die ganze Provinzen bevölkern. Und die Partei kann da in Peking regieren, aber Regeln, die die Chinesen nicht mögen, werden einfach auf lokaler Ebene nicht befolgt.

      Das sieht man z.B. im Straßenverkehr.

      Die Vorstellung, dass China völlig gleichgeschaltet nach dem Willen der Mächtigen marschiert, ist falsch.

      Ansonsten: Ich habe hier auch Catl-Zellen für meine Solarspeicher. Funktionieren nach wie vor super.

      Wenn das Problem des Ladens- und Speicherns gelöst wird, dann haben wir kein Energieproblem mehr. Denn wenn z.B. günstige Salzakkus den Solarstrom einige Tage oder Monate vor Ort zwischenspeichern können, dann fängt das an, viel mehr Sinn zu machen.

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