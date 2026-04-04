Hat Jesus in Indien weitergelebt und wurde er dort begraben?

Zahlreiche Forscher, Theologen und Mystiker vertreten die These, dass Jesus die Kreuzigung überlebt hat und nach Indien zog – wo er als Weiser lebte und starb. Was steckt hinter diesen Theorien?

Die Auferstehung Jesu Christi ist das Herzstück des christlichen Glaubens. Doch seit Jahrhunderten kursieren in Indien, im Iran und in der westlichen Esoterik Theorien, die eine völlig andere Geschichte erzählen: Jesus habe die Kreuzigung überlebt, sei nach Osten geflohen – und habe sein Leben als Weiser, Heiler oder spiritueller Lehrer in Indien beendet. Sein Grab, so behaupten manche, befinde sich bis heute im Kaschmir-Tal.

Diese Thesen klingen für viele gläubige Christen wie Blasphemie. Doch sie haben eine überraschend lange Tradition, stützen sich auf historische Dokumente, lokale Legenden und erstaunliche sprachliche wie kulturelle Parallelen – und finden bis heute ein wachsendes internationales Publikum.

Der Rozabal-Schrein in Srinagar – das „Grab Jesu”?

Im Herzen der Altstadt von Srinagar, der Hauptstadt des indischen Bundesstaates Jammu & Kaschmir, befindet sich ein unscheinbarer muslimischer Heiligenschrein: der Rozabal-Schrein (von „Rauza Bal” – „Grab des Propheten”). Der Schrein gilt offiziell als Grabstätte des islamischen Heiligen Yuz Asaf. Doch eine erstaunlich große Zahl von Forschern und spirituellen Suchenden glaubt: Hier liegt Jesus von Nazareth begraben.

Das Grab zeigt eine Besonderheit, die Anhänger dieser Theorie immer wieder betonen: Die Fußabdrücke auf dem Grabstein weisen angeblich Narben auf – an den Stellen, an denen die Nägel bei einer Kreuzigung angebracht werden. Muslimische Grabstätten orientieren sich zudem üblicherweise in Richtung Mekka, aber das Grab im Rozabal-Schrein ist – wie jüdische Gräber – in Nord-Süd-Richtung ausgerichtet. Für Anhänger der Theorie ein starkes Indiz.

Die „Unbekannten Jahre” Jesu: Was geschah von 12 bis 30?

Die Evangelien berichten ausführlich über Jesu Geburt und sein Wirken ab dem dreißigsten Lebensjahr – über die Jahre dazwischen schweigen sie nahezu vollständig. Lediglich die Episode im Tempel zu Jerusalem im Alter von zwölf Jahren ist überliefert. Was Jesus in den „stillen Jahren” von 13 bis 29 tat, ist biblisch nicht dokumentiert.

Genau in diese Lücke stoßen verschiedene Theorien. Die bekannteste geht auf den russischen Journalisten und Mystiker Nicolas Notovitch zurück. Dieser berichtete 1894 in seinem Werk „Das unbekannte Leben Jesu Christi”, er habe in einem Kloster in Hemis (Ladakh, Indien) uralte tibetische Schriftrollen entdeckt, die das Leben eines Weisen namens „Issa” beschreiben – der als junger Mann aus dem heutigen Israel nach Indien und Tibet gereist sei, dort in buddhistischen und hinduistischen Schriften studiert habe und schließlich in seine Heimat zurückgekehrt sei.

Notovitchs Behauptungen wurden von der akademischen Gemeinschaft weitgehend abgelehnt – das Kloster Hemis stritt die Existenz solcher Schriften ab. Dennoch entfachte sein Buch eine bis heute anhaltende Debatte und inspirierte zahlreiche Nachfolger.

Die Ahmadiyya-Theorie: Jesus überlebt die Kreuzigung

Die einflussreichste religiöse Gemeinschaft, die diese These systematisch vertritt, ist die Ahmadiyya Muslim Community. Ihr Gründer Mirza Ghulam Ahmad legte 1899 in seinem Werk „Masih Hindustan Mein” (Jesus in Indien) dar, Jesus sei nach der Kreuzigung nicht gestorben, sondern habe die Tortur überlebt – möglicherweise durch einen scheinbaren Tod.

Nach dieser Lehre habe Jesus nach seiner Genesung Israel verlassen, um die „verlorenen Stämme Israels” zu suchen, von denen viele in Zentralasien und Kaschmir vermutet werden. Er habe jahrzehntelang als Weiser und Heiler gewirkt, sei unter dem Namen Yuz Asaf bekannt gewesen und im hohen Alter von etwa 120 Jahren in Srinagar gestorben. Der Name „Yuz Asaf” wird dabei von Ahmadiyya-Gelehrten etymologisch gedeutet: „Yuz” soll von „Yisu” (einer Form von Jesus) abstammen, „Asaf” bedeute so viel wie „der Heiler der Aussätzigen” – was zum biblischen Bild Jesu als Heiler passe.

Holger Kersten und das internationale Aufsehen

Weltweite Aufmerksamkeit erlangte das Thema 1983 durch den deutschen Autor Holger Kersten mit seinem Buch „Jesus lebte in Indien”. Kersten reiste selbst nach Kaschmir, studierte lokale Quellen und stellte eine umfassende These auf: Jesus habe sowohl seine Jugendjahre in Indien verbracht als auch nach der Kreuzigung dorthin zurückgekehrt.

Kerstens Werk wurde ein internationaler Bestseller, in Dutzende Sprachen übersetzt und bis heute millionenfach verkauft. Es legte auch den Grundstein für eine breite Diskussion über mögliche Gemeinsamkeiten zwischen den Lehren Jesu und dem Buddhismus – für Kersten kein Zufall, sondern Beleg für Jesu direkten Kontakt mit buddhistischen Lehrern.

Was sagt die etablierte (westliche) Wissenschaft?

Aus Sicht der akademischen Theologie und Geschichtswissenschaft sind diese Theorien nicht haltbar. Die historisch-kritische Bibelwissenschaft sieht keine verlässlichen Belege für Indienreisen Jesu. Die Schriftrollen, auf die Notovitch sich berief, konnten nie verifiziert werden. Der Rozabal-Schrein wird von islamischen Religionsbehörden als Grab eines Sufi-Heiligen verehrt – nicht als Stätte Jesu.

Ein DNA-Test des Grabes, der die Debatte klären könnte, wurde von den muslimischen Hütern des Schreins bis heute abgelehnt. Etymologische Herleitungen wie die von „Yuz Asaf” werden von Sprachwissenschaftlern überwiegend als spekulativ eingestuft.

Eine Legende mit einem Kern echter Fragen

Ob Jesus wirklich in Indien gelebt hat und in Kaschmir begraben liegt, ist aus heutiger Sicht nicht beweisbar – und wird von der Mehrheit der Historiker und Theologen abgelehnt. Doch die Debatte berührt faszinierende historische Lücken, kulturelle Überschneidungen und grundlegende Fragen nach dem wirklichen Leben eines der einflussreichsten Menschen der Geschichte. Für viele ist der Glaube an die Auferstehung das Fundament ihres Lebens. Für andere sind diese Theorien ein Tor zu einer tieferen, weniger dogmatischen Beschäftigung mit dem Mann aus Nazareth – dem Wanderprediger, Heiler und Weisen, dessen Worte die Welt verändert haben.