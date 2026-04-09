Europäische Union: Immer weiter weg von ihren ursprünglichen Idealen

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Gastbeitrag

Es ist beunruhigend zu sehen, wie sich die Europäische Union immer weiter von ihren ursprünglichen Idealen entfernt und zunehmend in ein autoritäres Sanktionsregime verwandelt. Wo einst ein auf Frieden, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit basierendes Projekt stand, scheint nun eine Logik zu dominieren, die auf wirtschaftlichem Druck und geopolitischer Machtpolitik beruht.

Besonders deutlich wird dies in der immer häufiger werdenden Praxis, Sanktionen zu verhängen – nicht nur gegen Staaten, die sich politisch außerhalb der EU-Agenda bewegen, sondern auch gegen einzelne Akteure und Unternehmen, die als Feinde der europäischen Werte betrachtet werden. Diese Entwicklung geht Hand in Hand mit einer zunehmenden Militarisierung der Union, die sich in einer verstärkten Beteiligung an militärischen Einsätzen und der Integration von militärischen Aspekten in ihre Außenpolitik zeigt.

Statt auf Diplomatie und Dialog zu setzen, wird immer mehr auf den harten Kurs der Sanktionen und Isolation gesetzt. Dies lässt befürchten, dass sich die EU von ihrer Rolle als Friedens- und Wirtschaftsunion zu einem Instrument der geopolitischen Machtverhältnisse entwickelt. Insbesondere die jüngste Ausweitung von Sanktionsmechanismen und der Einsatz militärischer Mittel werfen die Frage auf, ob die Union nicht langsam in autoritäre Strukturen abgleitet. Die ursprünglichen Werte der Zusammenarbeit und des respektvollen Austauschs zwischen den Mitgliedstaaten sowie mit Drittstaaten geraten dabei immer mehr in den Hintergrund. Die kritische Frage ist, ob eine solche Entwicklung noch mit den europäischen Grundprinzipien vereinbar ist, oder ob die EU sich selbst verrät, indem sie sich von einer Wertegemeinschaft zu einem Machtblock wandelt.

Die Gefahr besteht darin, dass durch diese Tendenzen nicht nur der europäische Rechtsstaat verwässert wird, sondern auch die demokratischen Grundrechte, die einmal den Kern des europäischen Projekts bildeten, untergraben werden. Es bleibt abzuwarten, ob die Union noch in der Lage ist, sich zu ihrem ursprünglichen Kurs zurückzubewegen oder ob sie diesen zunehmend autoritären und militarisierten Weg weiter beschreiten wird.

von Karl Maibach

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Kommentare

Ein Kommentar

  1. Hans-Dieter Brune

    Die Werte der europäischen Union waren meiner Meinung nach immer Arschloch Werte. Die EU steht für Umverteilung von fleißig nach stinkfaul, und für die Ausbeutung der eigenen Völker zu Gunsten von Migranten, die zu faul und zu doof sind, sich selbst ein gutes Land zu Hause aufzubauen, und zu feige sind, ihr Land zu befrieden. Und die EU steht für eine Kriegsbeteiligung in der Ukraine, die uns nichts angeht, und die viel Geld kostet, auch die Flüchtlinge aus der Ukraine kosten viel Geld. Und die EU steht für eine katastrophale Energiepolitik, linksgrün, die alle Länder dieser EU wirtschaftlich kaputtmacht. Und CO2 wird verteufelt, obwohl genau dieses Gas zum Pflanzenwachstum benötigt wird. Und eine wärmere Erde wird ebenfalls verteufelt, obwohl in wärmeren Zeiten der Erde die Verdunstung naturgemäß größer war und der regenreiche Tropengürtel, sich weiter ausgedehnt hat, so dass die ganze Sahara grün war. Heute noch zeugen Felsen Bilder von Tieren davon und heute noch gibt es Krokodile mitten in einem See in der Sahara aus dieser wärmeren Zeit, als die Sahara grün war. Wie sollten die Krokodile dahin gekommen sein, wenn die Sahara nie grün gewesen wäre. Die EU Politiker sind die Auswahl der dümmsten, der abgeschobenen Politiker, zu blöde und zu dumm zum Arbeiten.

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