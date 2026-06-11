Die Europäische Zentralbank zieht die Zinsbremse wieder an. Der EZB-Rat hat am 11. Juni 2026 beschlossen, alle drei Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte zu erhöhen. Ab dem 17. Juni steigt der Einlagensatz auf 2,25 Prozent, der Hauptrefinanzierungssatz auf 2,40 Prozent und der Spitzenrefinanzierungssatz auf 2,65 Prozent.

Begründet wird der Schritt mit einem erneuten Inflationsschub. Der Krieg im Nahen Osten hat Energie und Rohstoffe verteuert, die EZB sieht erhebliche Risiken für die Preisstabilität. Ihre neue Prognose geht für 2026 von einer durchschnittlichen Inflation von 2,6 Prozent aus. Die Zentralbank reagiert darauf mit ihrem klassischen Mittel: Geld wird teurer.

Doch genau hier liegt das Problem. Höhere Zinsen fördern weder zusätzliches Öl noch liefern sie günstigeres Gas. Sie beenden keinen Krieg und reparieren keine unterbrochenen Lieferketten. Die EZB bekämpft einen äußeren Energiepreisschock, indem sie Kredite im Euroraum verteuert und die Nachfrage bremst. Die Rechnung landet damit bei Haushalten und Unternehmen, die den Preissprung nicht verursacht haben.

Für Banken wird die Refinanzierung teurer. Das schlägt gewöhnlich auf neue Immobilien-, Firmen- und Konsumentenkredite sowie auf variabel verzinste Verträge durch. Bestehende Kredite mit langer Zinsbindung sind nicht unmittelbar betroffen. Wer jedoch ein Haus finanzieren, einen Betrieb erweitern oder eine Anschlussfinanzierung abschließen muss, dürfte den Kurswechsel spüren.

Die Zinserhöhung trifft eine Wirtschaft, die ohnehin unter hohen Energiekosten, schwacher Industrieproduktion und politischen Auflagen leidet. Investitionen werden zurückgestellt, Bauprojekte unrentabler und junge Familien verlieren erneut finanziellen Spielraum. Ausgerechnet in einer Phase, in der Europa neue Produktionskapazitäten, Wohnungen und Infrastruktur benötigt, verteuert die Geldpolitik das dafür notwendige Kapital.

Sparer können grundsätzlich von höheren Guthabenzinsen profitieren. Ob und wie schnell Banken die Zinserhöhung an ihre Kunden weitergeben, ist allerdings offen. Bei Krediten reagieren Institute häufig zügig, bei Tages- und Festgeld deutlich selektiver. Auch höhere Sparzinsen gleichen den Kaufkraftverlust durch dauerhaft gestiegene Preise nicht automatisch aus.

Die EZB steht vor einem echten Dilemma. Lässt sie die Inflation laufen, verlieren Einkommen und Ersparnisse an Wert. Erhöht sie die Zinsen, belastet sie Wachstum, Kreditnehmer und hoch verschuldete Staaten. Ihr Instrumentarium kann die Nachfrage im Euroraum dämpfen, aber keinen geopolitisch verursachten Energiemangel beseitigen.

Kritikwürdig ist deshalb vor allem die politische Arbeitsteilung. Regierungen treiben mit Kriegen, Sanktionen, Abgaben und einer verfehlten Energiepolitik die Kosten nach oben. Anschließend soll die EZB den Preisauftrieb mit höheren Zinsen einfangen. Die politischen Verursacher bleiben im Hintergrund, während Bürger und Mittelstand über teurere Finanzierung zur Kasse gebeten werden.

Die EZB betont, weitere Entscheidungen von den Wirtschaftsdaten abhängig zu machen und keinen festen Zinspfad vorzugeben. Das bedeutet zugleich: Verschärft sich der Energiepreisschock, könnten weitere Schritte folgen. Für Kreditnehmer und Unternehmen kehrt damit jene Unsicherheit zurück, die nach den vorherigen Zinssenkungen gerade erst nachzulassen schien.

Preisstabilität ist notwendig. Doch eine Geldpolitik, die auf teures Öl mit teurem Geld antwortet, kann den Schaden lediglich verlagern. Solange Europa seine Energie- und Außenpolitik nicht korrigiert, behandelt die EZB die Symptome – und präsentiert Haushalten, Bauherren und Betrieben die Rechnung.