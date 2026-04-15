Erste Bank ändert IBAN: 260.000 Kunden müssen jetzt handeln

260.000 Kunden der Salzburger Sparkasse müssen sich bald von ihrer vertrauten IBAN verabschieden – wie heute.at berichtet. Auslöser ist die Fusion der IT-Systeme von Erste Bank und Salzburger Sparkasse, die über das Pfingstwochenende abgeschlossen wird. Die Verschmelzung selbst war bereits im August 2025 über die Bühne gegangen – jetzt folgt der technische Teil, und der hat für Bestandskunden spürbare Konsequenzen.

Konkret bedeutet das: Die bisherige IBAN verliert ihre Gültigkeit, neue Bankkarten werden ausgestellt, und alle Daueraufträge sowie Einzugsermächtigungen müssen auf die neue Kontonummer umgestellt werden. Wer das versäumt, riskiert, dass Zahlungen ins Leere laufen – vom Mietzins über Versicherungsbeiträge bis zur Stromrechnung. Die Bank kündigt an, ihre Kunden rechtzeitig zu informieren, doch in der Praxis wissen Fusionserfahrungen: Nicht jedes Schreiben kommt an, nicht jeder liest es.

Pikant ist der Zeitpunkt. Das Pfingstwochenende ist ein verlängertes Wochenende mit eingeschränktem Bankbetrieb – ein klassisches Fenster für IT-Migrationen, weil der Zahlungsverkehr naturgemäß ruhiger ist. Für Kunden, die in dieser Zeit dringende Transaktionen planen, könnte es eng werden. Systemausfälle, verzögerte Buchungen und überlastete Hotlines sind bei solchen Zusammenlegungen keine Seltenheit, sondern die Regel.

Die Erste Bank ist mit 4,3 Millionen Kunden Österreichs größtes und ältestes Kreditinstitut. Dass eine Viertelmillion davon nun administrativen Mehraufwand betreiben muss, weil das Haus seine Konzernstruktur optimiert, sagt einiges darüber aus, wessen Bequemlichkeit bei Bankfusionen Vorrang hat. Die Kunden dürfen die Hausaufgaben erledigen.