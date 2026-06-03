Microsoft zieht im Quantenrennen die Uhr nach vorn. Der Konzern hat seinen neuen Chip „Majorana 2“ vorgestellt und rechnet nach eigenen Angaben nun damit, bis 2029 einen skalierbaren Quantencomputer zu erreichen. Laut Microsoft wurde der Chip mithilfe agentischer KI verbessert, die Qubits sollen 1.000-mal zuverlässiger sein als bei der Vorgängergeneration.

Auch Reuters berichtet über den 2029-Zeitplan. Damit rückt Microsoft in dieselbe Zielzone wie IBM. Der Punkt ist nicht, ob 2029 am Ende exakt hält. Der Punkt ist: Die großen Konzerne behandeln Quantencomputer nicht mehr als Labor-Folklore, sondern als nächsten Plattformkrieg.

Microsoft setzt auf topologische Qubits, also auf einen Ansatz, der robuster gegen Fehler sein soll. Genau hier liegt aber auch der Haken. Der Majorana-Weg ist wissenschaftlich anspruchsvoll und nicht unumstritten. Reuters verweist auf Skepsis in der Fachwelt. Die Meldung ist also kein Beweis, dass morgen der Supercomputer im Rechenzentrum steht. Sie ist ein Signal, dass der Wettlauf härter, teurer und politischer wird.

Die Risiken sind gewaltig. Ein ausreichend leistungsfähiger Quantencomputer könnte viele heute übliche Verfahren der öffentlichen Schlüsselverschlüsselung angreifen. RSA, elliptische Kurven, digitale Signaturen: Auf diesen Bausteinen hängen Banken, Behörden, Cloud-Dienste, Messenger, Software-Updates, Lieferketten und Teile der Krypto-Infrastruktur. Wenn diese Grundlage wackelt, wackelt nicht irgendein IT-Detail, sondern das Vertrauen in digitale Systeme.

Deshalb arbeitet das US-Standardisierungsinstitut NIST bereits an post-quantenfester Kryptografie und hat 2024 erste Standards veröffentlicht. Besonders gefährlich ist das Prinzip „jetzt sammeln, später entschlüsseln“: Geheimdienste, Konzerne oder Angreifer können verschlüsselte Daten heute abgreifen und lagern, bis die Technik stark genug ist, sie später zu knacken.

Der Umbruch geht aber weiter als Cybersicherheit. Quantencomputer könnten Materialforschung, Chemie, Medikamentenentwicklung, Logistik, Finanzmodelle und KI-Training beschleunigen. Wer diese Maschinen zuerst kontrolliert, kontrolliert nicht nur Rechenleistung, sondern Vorsprung. Daraus wird ein Machtfaktor für Staaten und Konzerne. Die schöne Erzählung vom wissenschaftlichen Durchbruch verdeckt, dass hier gerade die nächste Infrastruktur der Abhängigkeit entsteht.

Für Europa ist das unbequem. Finnische und deutsche Anbieter wie IQM, EleQtron, SaxonQ oder PlanQC werden zwar genannt, doch die großen Zeitpläne und Milliardenbudgets kommen aus den USA und China. Wer bei Quantenchips, Cloud-Zugang und post-quantenfester Sicherheit wieder nur Kunde ist, wird später nicht souverän, sondern verwaltet.

Microsofts Chip ist deshalb mehr als eine Technikmeldung. Er ist ein Warnschuss. Wer heute Verschlüsselung, digitale Identität, CBDC, Cloudstaat und Krypto baut, muss die Quantenfrage mitdenken. Sonst wacht man 2029 auf und stellt fest: Die Zukunft wurde nicht gehackt. Sie wurde einfach schneller entwickelt als der eigene Schutz.

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