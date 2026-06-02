Die legendäre US-Anwältin Erin Brockovich, deren Kampf gegen den Energieriesen PG&E durch Julia Roberts im Kino weltberühmt wurde, nimmt sich jetzt die physische Rückseite der KI-Welt vor: Rechenzentren. In ihrem Brockovich Report hat sie eine öffentliche Karte gestartet, auf der Bürger geplante und bestehende KI-Rechenzentren melden und ihre Beschwerden dokumentieren können. Der Kampf um künstliche Intelligenz wandert damit aus den Hochglanzpräsentationen von Big Tech direkt an den Gartenzaun.

Der entscheidende Vorwurf lautet nicht nur Lärm oder Wasserverbrauch, sondern Geheimhaltung. Laut TechCrunch erhielt Brockovich im ersten Monat fast 4.000 Meldungen. In den Einreichungen tauche vor allem ein Thema immer wieder auf: Transparenz. Bürger erfahren demnach oft erst von Projekten, wenn Genehmigungen schon weit fortgeschritten sind, Entwickler nicht antworten und lokale Amtsträger wegen Vertraulichkeitsvereinbarungen kaum sprechen.

Brockovich macht daraus keine pauschale Anti-KI-Kampagne. Ihr Punkt ist schärfer: Die Infrastruktur, die Chatbots, Cloudsysteme und KI-Modelle antreibt, wird in reale Gemeinden gebaut. Dort braucht sie Strom, Wasser, Fläche, Kühlung, Notstrom, Sicherheitszäune und Straßenanschlüsse. Was im Silicon Valley als Fortschritt verkauft wird, kann vor Ort wie ein Industrieprojekt wirken, das die Nachbarschaft erst sieht, wenn es fast zu spät ist.

Die Beschwerden der Anwohner folgen einem Muster: steigende Strompreise, Druck auf lokale Netze, hoher Wasserbedarf für Kühlung, mögliche Verschmutzung, E-Schrott, Brand- und Sicherheitsrisiken, Verkehr, Dauerlärm und sinkende Grundstückswerte. In wasserarmen Regionen kommt die Angst hinzu, dass Rechenzentren kostbares Wasser verbrauchen, während Bürger, Landwirtschaft und Kommunen sparen sollen.

Wie konkret solche Konflikte werden, zeigt Michigan. Die Detroit Metro Times berichtet über eine Sammelklage von Anwohnern gegen ein Rechenzentrum in Dowagiac. Die Kläger werfen dem Betreiber vor, die Anlage erzeuge rund um die Uhr störenden Industrielärm. Betroffen seien nach Darstellung der Klage etwa 1.300 Wohnhäuser im Umkreis von einer Meile. Die Vorwürfe sind gerichtlich noch nicht bewiesen.

Die Kläger sprechen von einem Eingriff in den Alltag: Gärten könnten kaum genutzt werden, Fenster müssten geschlossen bleiben, der Lärm dringe dennoch ins Haus. Ein Anwohner dokumentierte laut WNDU Werte bis 84 Dezibel. Berichtet wird außerdem von Kopfschmerzen, Tinnitus-Sorgen und der Angst, dass Grundstückswerte fallen.

Was soll erreicht werden? Brockovich will zunächst sichtbar machen, wo Rechenzentren stehen, wo sie geplant sind und welche Folgen Anwohner melden. Aus verstreuten Einzelfällen soll eine nationale Beweiskarte werden. Wer Lärm, Wasserprobleme, Gesundheitsbeschwerden oder andere Schäden erlebt, soll dokumentieren statt allein beim Bauamt abgewimmelt zu werden.

Ihr Ziel ist nicht, jedes Rechenzentrum zu verbieten. Brockovich fordert, den Ausbau zu verlangsamen und an Bedingungen zu knüpfen: strengere Genehmigungen, klare Wasserlimits, Abstand zu Wohnhäusern und Schulen, Umweltprüfungen, öffentliche Debatten und echte Haftung, wenn Gemeinden belastet werden. Sie warnt ausdrücklich, dass künftige Klagen kommen werden, wenn sich Verschmutzung, gesundheitliche Folgen oder andere Schäden nachweisen lassen.

Damit bekommt der KI-Boom ein Problem, das sich nicht mit einem neuen Modellnamen wegmoderieren lässt. Rechenzentren sind keine abstrakte Cloud. Sie sind Beton, Ventilatoren, Stromtrassen, Kühlwasser, Dieselgeneratoren, Serverabwärme und Macht über lokale Infrastruktur. Die Gewinne laufen zu Tech-Konzernen. Die Nebenwirkungen landen bei Gemeinden, die oft erst gefragt werden, wenn sie schon vor vollendeten Tatsachen stehen.

Brockovichs neue Kampagne ist deshalb politisch gefährlich für Big Tech. Sie übersetzt die KI-Debatte in Nachbarschaftssprache: Wer zahlt die Stromrechnung? Wer hört den Lärm? Wer verliert Wasser? Wer haftet, wenn etwas schiefgeht? Und warum erfahren Bürger so spät, dass neben ihrem Ort die Maschine gebaut wird, die ihnen später als Zukunft verkauft werden soll?