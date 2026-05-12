E-Auto-Prämie bis zu 6.000 Euro — aber das Antragsportal existiert noch nicht

Die Bundesregierung hat einen neuen Umweltbonus aufgelegt — und der Staat greift tief in die Tasche. Bis zu 6.000 Euro Prämie gibt es für neue E-Autos und Plug-in-Hybride, das Programm gilt rückwirkend ab dem 1. Januar 2026, wie das BAFA berichtet. Der Haken: Insgesamt stehen für den Zeitraum bis 2029 drei Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds bereit — finanziert unter anderem aus den Einnahmen der CO₂-Bepreisung. Der Bürger zahlt also über den Klimafonds mit, damit er sich anschließend einen Zuschuss zum Neuwagen holen darf.

Die Prämie soll über ein Portal im Internet beantragt werden können — dieses ist momentan jedoch noch nicht freigeschaltet. Ursprünglich war der 1. Mai als Starttermin vorgesehen. Nun soll sich der Termin weiter nach hinten verschieben, das Ministerium nennt nur „im Laufe des Mai“ als Zeitrahmen — Mai läuft, das Portal nicht.

Die Förderlogik ist sozial gestaffelt, klingt nach Umverteilung, trifft aber vor allem die klassische Mittelschicht: Der Basiszuschuss beträgt 3.000 Euro für reine Elektroautos, 1.500 Euro für Plug-in-Hybride. Bei einem Haushaltseinkommen unter 60.000 Euro steigt die Prämie um 1.000 Euro, bei unter 45.000 Euro nochmals um weitere 1.000 Euro — womit maximal 6.000 Euro möglich sind. Wer mehr als 80.000 Euro zu versteuerndes Einkommen hat, geht leer aus.

Gebrauchtwagen sind ausdrücklich ausgeschlossen. Das Bundesumweltministerium will frühestens 2027 prüfen, ob es auch für diese Geld gibt. Wer also bereits ein gebrauchtes E-Auto fährt und damit aktiv zur Verkehrswende beiträgt, hat nichts davon.

2025 haben sich 545.142 Personen für ein E-Auto entschieden — so viele wie nie zuvor. Die Industrie reagiert mit einer Modellflut: Vom VW ID.3 Neo ab 33.995 Euro über den Zeekr 7GT, dessen Batterie sich in 13 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden lässt, bis zum Porsche Cayenne Electric ab 105.200 Euro mit 857 PS — der Markt bedient inzwischen nahezu jedes Segment. Dazu drängen vermehrt chinesische Hersteller wie BYD und Zeekr auf den deutschen Markt.

Der Verband der Automobilindustrie rechnet für 2026 mit einem Anstieg der E-Auto-Zulassungen um 30 Prozent auf knapp 700.000 Einheiten. Das klingt nach Aufbruch, bedeutet aber auch, dass drei Viertel aller Neuwagen weiterhin mit Verbrennungsmotor verkauft werden. 2025 entschieden sich laut Kraftfahrt-Bundesamt noch immer 43 Prozent aller Neuwagenkäufer für einen reinen Verbrenner.

Staatliche Förderprogramme können Märkte beschleunigen — aber auch verzerren. Wer ohne Einkommensnachweis, Steuerbescheid und dreimonatiger Mindesthaltedauer auskommt, kauft einfach, was er will. Alle anderen warten auf ein Portal, das der Staat noch nicht mal fertig gebaut hat.