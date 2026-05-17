Der „Salz-Blob“ im Ozean: Klimaforscher finden einen Faktor, der nicht ins einfache CO₂-Märchen passt

In der neuen Klimaschau 260 greift EIKE eine Studie auf, die in der aufgeheizten Klimadebatte erstaunlich wenig öffentliche Aufmerksamkeit bekommt. Es geht um prähistorische Ozeanschichten, salziges Tiefenwasser und die Frage, wie stark die Meere selbst über Wärme, CO₂-Speicherung und Klimasprünge mitentscheiden.

Ausgangspunkt ist eine Arbeit in Nature Geoscience. Forscher um Ryan H. Glaubke und Elisabeth L. Sikes rekonstruierten anhand von Mikrofossilien aus Sedimentkernen im südlichen Indischen Ozean, wie sich Temperatur und Salzgehalt am Ende der letzten Eiszeit entwickelten. Das Ergebnis: Vor rund 20.000 Jahren, also zu Beginn der Deglaziation, stieg der Salzgehalt in oberflächennäheren Wasserschichten abrupt an. Die Forscher deuten dies als Hinweis darauf, dass zuvor im tiefen Ozean gespeichertes, besonders salziges Wasser wieder nach oben gelangte.

Das klingt nach einem Spezialthema für Meereschemiker. Tatsächlich berührt es aber eine der großen Fragen der Klimaforschung: Wie speichert der Ozean CO₂, und wann gibt er es wieder frei? Die Meere sind kein passiver Wassereimer, in den der Mensch Emissionen kippt. Sie sind ein gewaltiges, dynamisches System mit Strömungen, Dichteunterschieden, Salzgehalten, Temperaturzonen und biologischen Kreisläufen.

Auch Phys.org fasst die Studie entsprechend ein: Die Entdeckung werfe neues Licht darauf, wie Salzgehalte in tiefen Wassermassen beeinflussen können, wie viel Kohlendioxid im Ozean festgehalten oder wieder an die Atmosphäre abgegeben wird. Während der letzten Eiszeit konnte der tiefe Ozean offenbar mehr CO₂ speichern. Als sich die Zirkulation änderte, kamen salzige Tiefenwasser und gebundenes CO₂ wieder stärker ins Spiel.

Für die politische Klimadebatte ist das unbequem. Dort wird der Eindruck oft auf eine simple Kette reduziert: Mensch stößt CO₂ aus, Temperatur steigt, fertig. Die neue Arbeit sagt nicht, dass heutige Emissionen bedeutungslos wären. Das behauptet die Studie nicht. Aber sie erinnert daran, dass Klimawandel immer aus einem komplexen Zusammenspiel natürlicher und menschlicher Faktoren besteht.

Gerade der Südliche Ozean spielt dabei eine Schlüsselrolle. Dort steigen tiefe Wassermassen auf, dort werden Wasserschichten umgewandelt, dort entscheidet sich mit, wie viel Kohlenstoff im Meer bleibt und wie viel wieder in die Atmosphäre gelangt. Wenn sich Salzgehalt, Dichte und Zirkulation ändern, ändern sich auch die Speicherbedingungen.

Das ist der Punkt, den eine erwachsene Klimadebatte aushalten müsste: Nicht jede neue Erkenntnis passt in die vertrauten Parolen. Wer nur nach Belegen für die eigene Seite sucht, übersieht, dass Wissenschaft oft komplizierter wird, je genauer man hinschaut.

Interessant ist zudem die Zeitdimension. Die Forscher schauen nicht auf Wetterlagen, nicht auf Jahrzehnte, sondern auf Jahrtausende. Sie betrachten eine Phase, in der die Erde sich am Ende der letzten Eiszeit stark erwärmte, lange bevor Industrialisierung, Kohlekraftwerke oder SUVs existierten. Das allein beweist keine heutige Ursache. Aber es zeigt: Starke natürliche Klimadynamik ist keine Erfindung von Skeptikern.

Wer also ernsthaft über Klima sprechen will, muss zwei Gedanken gleichzeitig zulassen. Erstens: Der Mensch beeinflusst das Klima, unter anderem mit Geo-Engineering. Zweitens: Das Klimasystem hat mächtige natürliche Speicher, Rückkopplungen und Umschaltpunkte, die nicht in Talkshow-Slogans passen. Der Ozean ist dabei vermutlich weniger Nebenrolle als Hauptdarsteller.

Genau deshalb lohnt sich der Blick auf solche Studien, weil sie zeigen, wie dünn manche politische Gewissheit wird, sobald man die echten Mechanismen betrachtet. Die Erde ist kein CO₂-Thermostat mit einem einzigen Regler.