Der britische „Spectator“ – ungefähr das englische Gegenstück zum deutschen „Cicero“ – hielt den Deutschen gerade eine arrogante Standpauke über ihren Niedergang. Züge stehen, Brücken bröckeln, Volkswagen streicht Stellen. Alles richtig. Nur kommt die Moralpredigt aus einem Land, das selbst schon längst auf der Intensivstation liegt und darauf wartet, dass jemand den Stecker zieht.

Wir Deutschen kennen den Schaden selbst

Am 23. Juni 2026 stand der gesamte deutsche Bahnverkehr zwei Stunden lang still. Ein defektes Bahnfunksystem legte Europas größte Volkswirtschaft lahm. Brücken werden nicht mehr repariert, sondern zugesperrt, wenn sie einsturzgefährdet sind. Der Bahnhof Stuttgart 21 wird vielleicht 2031 fertig. Kinder, die bei Baubeginn eingeschult wurden, haben dann selbst schon Kinder. Das ist peinlich, aber wenigstens wissen wir es selbst.

Spieglein, Spieglein an der Wand

Die Briten dagegen predigen von der Kanzel eines gescheiterten Industrie-Museums. Manchester-Textilien? Made in China. Britischer Stahl? Kommt aus Indien und der Türkei. Die Schiffe, die einst die Weltmeere beherrschten? Werden in Südkorea und China gebaut. Jaguar, Land Rover, Mini – alles ausländisches Eigentum, Produktion im freien Fall. Früher hieß es, man müsse sich immer zwei Jaguar kaufen, denn einer wäre immer in der Werkstadt.

Was exportiert England heute noch, das irgendjemand dringend haben will? Außer Finanzblasen, schlechtem Essen und dem ewigen Satz „We used to rule the waves“? Wir haben die Weltmeere regiert. Nichts. Gut, dass sie den „Afternoon tea“ haben, um sich vor dem Einschlafen noch mal aufzupäppeln.

Merz sagt Stadtbild, wie nennen es die Briten?

Und das eigentliche Desaster: Während der „Spectator“ über deutsche Brücken jammert, werden britische Ureinwohner in ihren eigenen Städten von „Neubürgern“ an die Wand gedrängt. Messerkriminalität, Gruppenvergewaltigungen, No-go-Zones – die Zahlen schreien seit Jahren zum Himmel. Die Regierung hält sich die Ohren zu und die Medien drehen den Opfern den Rassismus-Stempel auf die Stirn. Wer die Wahrheit sagt, ist rechts. Wer schweigt, darf weiter über Deutschland dozieren.

Der Koch, dessen Lokal längst abgebrannt ist

Der Leitartikel des „Spectator“ ist die Restaurantkritik eines Kochs, dessen eigene Küche vor Jahren bereits abgebrannt ist, dessen Gäste sich inzwischen gegenseitig abstechen und dessen Wirt immer noch behauptet, das sei „kulturelle Bereicherung“. Dazu wird grüne Mintsoße gereicht.

Deutschland wird miserabel regiert. Die Bahn ist ein Witz, die Infrastruktur verrottet, die Industrie wird mit Energiepreisen und Vorschriften aus dem Land gejagt. Das wissen wir. Dafür brauchen wir keinen britischen Oberlehrer, der selbst nichts mehr auf die Reihe bekommt, außer Moralpredigten und Messerstatistiken.

Die Briten beschreiben den deutschen Niedergang

Ihren eigenen Niedergang haben sie schon längst hinter sich. Das Ergebnis sieht man jeden Tag in Manchester, Birmingham und London – und in den Krankenhäusern mit den endlosen Wartelisten: 72 Jahre alt? Für eine neue Hüfte zu alt. Schluck Aspirin und halt die Klappe.

Ende der Belehrung.