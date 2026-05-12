D7 statt NATO

Anders Fogh Rasmussen ist besorgt. Der Mann, der als NATO-Generalsekretär jahrelang Milliarden in Rüstung und Bündnisdisziplin gepumpt hat, sitzt nun beim Copenhagen Democracy Summit und trauert Amerika nach – wie n-tv berichtet. Seine Lösung: ein neues Bündnis namens D7, das „die freie Welt“ anführen soll, wenn Washington dazu nicht mehr bereit ist. Übersetzt: Das westliche Establishment organisiert sich neu, weil der alte Hegemon nicht mehr spurtet.

Als Mitglieder schwebt Rasmussen die EU, Großbritannien, Japan, Kanada, Australien, Neuseeland und Südkorea vor. Man beachte die Liste: Es sind exakt jene Staaten, die seit Jahrzehnten im transatlantischen Machtgefüge mitschwimmen, US-Auslandseinsätze mitgetragen und NATO-Budgets mitfinanziert haben. Kein globaler Süden, keine neutrale Stimme, keine unbequeme Perspektive. Der D7 ist die G7 mit Demokratie-Lackierung.

Das Kernstück des Vorhabens ist ein „wirtschaftlicher Artikel 5″: Ein ökonomischer Angriff auf ein Mitglied soll als Angriff auf alle gewertet werden. Wer entscheidet, was ein „ökonomischer Angriff“ ist? Rasmussen selbst? Die Europäische Kommission? Dieselben Institutionen, die Sanktionen gegen Russland verhängt und damit die europäische Industrie mitruiniert haben, dürfen künftig also kollektive Wirtschaftskriege ausrufen – im Namen der Demokratie, versteht sich.

Und genau da liegt der Kern des Problems. „Demokratie“ ist in diesem Kontext kein Wert, sondern ein Etikett. Die EU hat ihn gegen Ungarn benutzt, gegen Polen, gegen jeden, der nicht nach Brüsseler Geschmack regiert. Ein Bündnis, das auf diesem Begriff aufgebaut ist, schafft keinen Schutzwall für Freiheit – sondern ein weiteres Instrument zur Gleichschaltung. Wer nicht mitmacht, ist automatisch undemokratisch. Wer aufmuckt, riskiert den kollektiven Wirtschaftsbann.

Rasmussen beklagt Trumps Rückzug aus dem Multilateralismus – und antwortet mit einem Exklusivklub, der denselben Führungsanspruch unter neuem Markennamen fortschreibt. Der Mann hat nichts dazugelernt. Er hat lediglich den Briefkopf gewechselt.