Bundeswehr bleibt im Kosovo: Bis zu 400 Soldaten auf unbestimmte Zeit

Die Bundesregierung will die Beteiligung der Bundeswehr an der NATO-Schutztruppe KFOR im Kosovo verlängern – ohne erkennbares Enddatum. Der entsprechende Antrag wurde am 7. Mai 2026 im Plenum debattiert und zur weiteren Beratung an den Auswärtigen Ausschuss überwiesen.

Bis zu 400 Soldatinnen und Soldaten sollen weiterhin im Kosovo stationiert bleiben – seit 1999 ist die Bundeswehr dort ununterbrochen präsent. Die offizielle Begründung: Beitrag zu einem „sicheren Umfeld“, Unterstützung der öffentlichen Ordnung und Aufbau einer multiethnischen Sicherheitsstruktur im Kosovo, die perspektivisch in euro-atlantische Strukturen eingebunden werden soll.

Dass dieser Einsatz jemals endet, lässt der Antrag offen. Die Bundesregierung räumt selbst ein, dass der Normalisierungsdialog zwischen Kosovo und Serbien nur geringe Fortschritte gemacht hat – weshalb KFOR „bis auf weiteres“ als unverzichtbar gilt. Das 2023 in Ohrid vereinbarte Normalisierungsabkommen zwischen Belgrad und Pristina liegt weitgehend auf Eis, beide Seiten machen sich gegenseitig für den Stillstand verantwortlich. Seit Februar 2025 versucht EU-Sonderbeauftragter Peter Sørensen den Dialog neu zu beleben – bisher ohne greifbare Ergebnisse.

Im Antrag findet sich auch der mittlerweile reflexartige Verweis auf Russland: Das Engagement solle die „Resilienz der Länder der Region gegen hybride Destabilisierungsversuche Dritter“ stärken – eine Formulierung, die seit dem Ukraine–Krieg in nahezu jeden Auslandseinsatz-Antrag eingebaut wird und als politische Allzweckbegründung dient.

Die Rechtsgrundlage bleibt die UN-Sicherheitsratsresolution 1244 aus dem Jahr 1999 – ein Dokument aus einer anderen geopolitischen Ära. Dass Deutschland auf Basis eines 27 Jahre alten UN-Beschlusses dauerhaft Soldaten im Ausland stationiert hält, während die Bundeswehr im Inland unter chronischer Unterfinanzierung leidet, dürfte in der Haushaltsdebatte kaum thematisiert werden.

Quellen:

Deutscher Bundestag – Mandat für Verlängerung des KFOR-Einsatzes der Bundeswehr