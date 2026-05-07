Banken gegen Krypto: Die Lobby kämpft ums Überleben

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Die amerikanische Bankenlobby läuft Sturm gegen den sogenannten GENIUS Act – ein Gesetz, das endlich klare Rahmenbedingungen für Stablecoins schaffen soll. Die Abstimmung steht unmittelbar bevor, und die traditionellen Finanzinstitute tun alles, um sie zu kippen, wie Coinzeitung berichtet. Der Grund ist so simpel wie entlarvend: Stablecoins bedrohen das Gebührenmonopol der Banken auf digitale Zahlungen. Wer jahrzehntelang an überteuerten Überweisungen und intransparenten Kontomodellen verdient hat, kämpft eben mit allen Mitteln gegen Technologien, die dieses Geschäftsmodell obsolet machen.

Während die Lobby bremst, rechnet das restliche System längst vor, was auf dem Spiel steht. Eine aktuelle Analyse zeigt, dass allein eBay durch die Integration von Bitcoin als Zahlungsmittel jährlich bis zu 1,2 Milliarden Dollar an Transaktionskosten einsparen könnte. Zum Vergleich: Die meisten Plattformen dieser Größenordnung verzocken sich lieber mit Meme-Stock-Fantasien. Bitcoin bietet niedrige Gebühren, globale Verfügbarkeit und kein Mittelmann – genau das, was ein Marktplatz mit Millionen von Nutzern weltweit braucht.

Die institutionelle Adoption schreitet derweil unbeeindruckt voran. JPMorgan und Mastercard haben erstmals eine grenzüberschreitende Übertragung von US-Staatsanleihen über das XRP Ledger abgewickelt – ausgerechnet jene Banken und Zahlungsnetzwerke, die dem Krypto-Sektor jahrelang die Stirn geboten haben, nutzen nun dessen Infrastruktur. Bitwise prognostiziert, dass große Technologiekonzerne die Stablecoin-Adoption als nächste erheblich beschleunigen werden.

Parallel dazu liefert die DeFi-Welt einen Beleg für die Robustheit dezentraler Systeme: Bei Aave wurden die Positionen eines Kelp-DAO-Hackers automatisch liquidiert, bevor ernsthafte Systemschäden entstehen konnten. Kein Bailout, kein Staatsnotfall, kein Rettungsfonds – das Protokoll funktionierte schlicht so, wie es entworfen wurde.

Und während Cardano-Gründer Charles Hoskinson davor warnt, dass KI-Agenten bis 2035 für weite Teile der Wirtschaft relevanter sein könnten als Menschen, zeigt sich am Beispiel Google, wohin zentralisierte Technologiemacht führt: Chrome installiert ohne explizite Nutzereinwilligung ein 4-GB-KI-Modell im Hintergrund – und stellt es nach dem Löschen selbsttätig wieder her. Genau das ist der Unterschied zu Bitcoin: Dort entscheidet der Nutzer, welche Software auf seinem System läuft.

Das Muster ist klar. Banken, die Innovation blockieren, Konzerne, die Nutzersouveränität aushöhlen – und auf der anderen Seite Technologien, die ohne Erlaubnis funktionieren. Der Konflikt zwischen zentralisierten und dezentralen Systemen läuft nicht mehr nur im Hintergrund. Er wird gerade entschieden.

Dieser Artikel wurde zuerst auf F-NEWS veröffentlicht.
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Kommentare

Ein Kommentar

  1. Sachlichkeit

    Die Menschheit leidet staatlich verordnet (mafiaähnlich, korrupt operierende Sekte) am Geldsystem-Alzheimersymptom als Ergebnis der staatlich verordneten Bildungsverwahrlosung!

    Die vorherrschende, erlernte Meinung, dass die Kundschaft ihr Geld auf die Bank bringt, damit die Banken ihre Kreditvergaben und Eigengeschäfte abdecken können und als Steuerzahler den Staat und als Beitragszahler das Soziale finanziert ist in der Realität unmöglich, bildet jedoch die Grundlage unseres Rechtstaat, Staat- und Sozialwesen.

    Glasklare Lügen! In diesem Kontext lassen wir es zu, obwohl rechtlich und ökonomisch nicht zu begründen, dass die Organisation des Geldsystems, ursächlich eine Gemeinschaftsfunktion, als eigenständiges Gewerbe, Schuld und Verzinsungskonstrukt, umgesetzt werden darf.

    Die Kryptospielform basiert auf dieser Idiotie, welche derart stark in das Bewusstsein verankert ist, dass man die Lügen nicht erkennen kann!

    Geldsystem verstehen, würde die Welt verändern, denn der Preiskampfglobalismus, Armut und Existenzkämpfe sind von den gewählten Sektenangestellten organisiert.

    Henry Ford, lässt grüssen! Die Zentralbanken und WHO sind machtorientierte Institutionen, völlig überflüssig!

    Die bewusste und intelligente Manipulation der organisierten Gewohnheiten und Meinungen der Massen ist ein wichtiges Element in der demokratischen Gesellschaft. Diejenigen, die diesen unsichtbaren Mechanismus der Gesellschaft manipulieren, bilden eine unsichtbare Regierung, die die wahre herrschende Macht unseres Landes ist. Wir werden gebildet, regiert, unsere Gedanken geformt!

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