Goldman Sachs und Morgan Stanley entdecken Bitcoin

Goldman Sachs, das 3,5 Billionen Dollar schwere Bankimperium, das Bitcoin jahrelang als Spekulationsmüll abtat, hat soeben bei der SEC einen neuen ETF angemeldet: den „Goldman Sachs Bitcoin Premium Income ETF“ – wie Coinzeitung berichtet. Der Clou: Die Bank kauft dabei gar kein Bitcoin. Stattdessen werden Covered Calls auf Bitcoin-ETPs verkauft, um daraus Rendite zu destillieren. Bitcoin als Einkommensprodukt für brave Vermögensberater, verpackt in ein Instrument, das nach oben gedeckelt ist – Goldman lässt die Kunden das Risiko tragen und streicht die Prämien ein. Das nennt die Wall Street dann Innovation.

Morgan Stanley geht derweil noch einen Schritt weiter in die Biederwelt des institutionellen Kryptogeschäfts: Der hauseigene Bitcoin-ETF verzeichnete sechs Handelstage in Folge Zuflüsse und hat dabei den etablierten WisdomTree-Fonds bereits überholt. Sechs Tage – und schon ist ein Jahrzehnt Krypto-Pionierarbeit irrelevant, wenn das richtige Logo auf dem Produkt steht. Was das sagt: Institutionelle Anleger kaufen keine Überzeugung, sie kaufen Markennamen. Hätte Bitcoin nicht jahrelang existiert und Millionen kleiner Anleger ihren Kontostand riskiert, würden Goldman und Morgan Stanley heute noch über die „Tulpenmanie des 21. Jahrhunderts“ spotten.

Das Timing ist aufschlussreich. Bitcoin notiert rund um die 74.000 Dollar – unter Druck, die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China drücken auf die Risikobereitschaft, und genau jetzt entscheiden sich zwei der konservativsten Häuser der Finanzwelt, Krypto-Produkte auf den Markt zu werfen. Nicht aus Überzeugung, sondern weil die Nachfrage ihrer Kunden nicht länger ignoriert werden kann. Der Markt hat die Wall Street nicht überzeugt – er hat sie erpresst.

Während die Anzugträger in New York nun also ihre Bitcoin-Fondsprospekte drucken, kämpfen die DeFi-Entwickler mit ganz anderen Problemen: Laut CryptoSlate kann das KI-System „Mythos“ Smart-Contract-Schwachstellen in Maschinengeschwindigkeit aufspüren und ausnutzen – Milliarden in DeFi-Protokollen könnten gefährdet sein. Die Dezentralisierung, mit der die Krypto-Welt jahrelang die Überlegenheit gegenüber dem Tradfi-System begründete, wird durch automatisierte KI-Angriffe zur Achillesferse.

Am Ende bleibt eine schlichte Beobachtung: Die Institution, die Bitcoin nie wollte, verdient jetzt daran. Der Anleger, der früh kaufte und jahrelang belächelt wurde, schaut zu. Das ist keine Revolution des Finanzsystems – das ist dessen Annexion.