AfD-Jugend vs. BSW-Jugend: Sie haben sich an einen Tisch gesetzt – und keiner ist tot

Am vergangenen Wochenende saßen Vertreter der Generation Deutschland (AfD-nah) und des JSW (BSW-Jugend) bei REALTALK MEDIA zusammen und lieferten sich über zwei Stunden lang einen der spannendsten politischen Real Talks auf Youtube, die man derzeit in Deutschland sehen kann.

Vier junge Männer zwischen 21 und 31 Jahren – Helmut Strauf und Felix Hampel auf der einen, Felix Sommer und Jannick Schlemann auf der anderen Seite – gingen ohne Filter und ohne Samthandschuhe aufeinander los. Und genau das macht das Video so besonders: Es gab keine Toten, keine Verletzten und erstaunlich wenig moralische Entrüstung.

Die strittigsten Themen, die richtig krachten:

Migration & Remigration: Helmut Strauf vertrat klar den identitären Kurs – Islam und Christentum seien nicht miteinander vereinbar, Remigration sei notwendig, um den Sozialstaat und die kulturelle Heimat zu erhalten. Die JSW-Seite hielt dagegen und forderte zwar eine restriktive Migrationspolitik, blieb aber deutlich zurückhaltender bei millionenfachen Abschiebungen und betonte stattdessen EU-Außengrenzen und Integration.

Definition von „Deutschsein“: Pass, Blut, Kultur, Sprache oder Generationen? Hier wurde tief in die Identitätsfrage eingestiegen – ein Thema, das sonst meist vermieden wird.

Parteikritik: Die GD-Seite nahm Alice Weidel und Teile der AfD-Wirtschaftspolitik hart auseinander, während die BSW-Jugend Björn Höcke und den völkischen Flügel der AfD kritisch beleuchtete.

Sozialstaat vs. kulturelle Souveränität: Kann der Sozialstaat ohne Remigration langfristig überleben? Hier zeigten sich die klarsten weltanschaulichen Gräben.

Außenpolitik & Krieg: Iran-Konflikt, Russland, USA-Einfluss, BlackRock, Goldman Sachs und die Frage, ob beide Seiten wirklich souverän oder nur Juniorpartner verschiedener Machtblöcke sind.

Extremismus: Linksextremismus vs. Rechtsextremismus – wer ist das größere Problem in Deutschland? Auch hier wurde nicht gekuschelt.

Das Erstaunliche an der Debatte war die Reife der Teilnehmer. Trotz teilweise diametral entgegengesetzter Positionen hörten sie einander zu, konterten hart, gestanden aber auch Punkte zu. Kein ständiges „Das ist menschenfeindlich“-Gequatsche, sondern echte Argumente. Man spürte: Hier sitzen keine ferngesteuerten Parteisoldaten, sondern junge Leute, die wirklich für ihre Überzeugungen brennen.

Wer wissen will, wie die nächste politische Generation in Deutschland wirklich denkt – fernab von gefilterten Talkshows und Social-Media-Blase – kommt an diesem Video nicht vorbei. Es zeigt sowohl die tiefen Gräben als auch die unerwarteten Schnittmengen zwischen den Lagern.

(Länge: ca. 2 Stunden – absolut sehenswert.)