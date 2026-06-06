Seit Tagen eskaliert die Gewalt in der Hauptstadt der Europäischen Union. Autos werden zerstört, Barrikaden errichtet, Feuer gelegt und Polizisten attackiert. Mainstream-Medien sprechen von „Studentenprotesten“ gegen Bildungsreformen. Auf Videos aus der Realität sieht man etwas ganz anderes. Ein Video, das derzeit auf X (ehemals Twitter) kursiert, zeigt chaotische Szenen: Jugendliche, viele mit Migrationshintergrund, zünden Müllcontainer und Fahrzeuge an, bauen Straßensperren und liefern sich Scharmützel mit den Einsatzkräften.

Migranten-Krawalle in der EU-Hauptstadt Brüssel, seit Tagen. Die Mainstream-Medien nennen es „Studentenproteste“ oder ignorieren es einfach. pic.twitter.com/garQs7C5Ls — 🅲🅾🆇🆇 (@queru_lant) June 6, 2026

Offizieller Anlass: Sparmaßnahmen im frankophonen Bildungswesen

Offiziell protestieren Lehrer, Schüler und Gewerkschaften gegen das „Decret Programme 2“ der französischsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Die Pläne sehen Einsparungen von rund 300 Millionen Euro vor – unter anderem höhere Studiengebühren (von aktuell rund 835 auf 1.194 Euro, also plus 43 %) und zwei zusätzliche Unterrichtsstunden pro Woche für Lehrer ohne extra Bezahlung. Reuters und andere etablierte Medien berichten von „Zusammenstößen bei einer Demonstration gegen Bildungsreformen“. Es wird von brennenden E-Scootern, Barrikaden und Tränengaseinsatz der Polizei gesprochen. Doch die Bilder zeigen vor allem junge Männer, die kaum wie typische belgische Gymnasiasten oder Studenten wirken.

🇧🇪 New video from yesterday’s migrant riots in Brussels



Moroccan migrants blocked Brussels Central Station, set electric scooters on fire, vandalized bus stops, and tried to storm the Parliament of the French Community of Belgium. pic.twitter.com/jBHSSFaWtO — Visegrád 24 (@visegrad24) June 6, 2026

Die demografische Realität Brüssels

Brüssel ist längst eine „Mehrheits-Minderheiten-Stadt“. Schätzungen gehen davon aus, dass 84–88 % der Jugendlichen unter 18 Jahren nicht-belgischer Herkunft sind – vor allem aus Nordafrika, dem Nahen Osten und Subsahara-Afrika. Viele Kommentatoren auf X sprechen offen von „Austauschstudenten“, die in „Vandalismus“ und „Straßenschlachten“ promoviert haben. Die Integration ist offensichtlich gescheitert. Statt Bildungshunger gibt es Zerstörungswut. Während echte Studenten und Lehrer vielleicht friedlich demonstrieren, nutzen gewaltbereite Gruppen die Lage für Plünderungen und Randale. Das ist kein neues Phänomen: Ähnliche Szenen gab es bereits bei früheren „Protesten“ in Frankreich, Schweden oder den Niederlanden – immer mit derselben demografischen Signatur.

"Brüssel ist die faktische Hauptstadt der EU. So sicher sind die U-Bahnen dort. Es stellt sich heraus, dass die Aufnahme großer Zahlen von Asylsuchenden einige Nachteile mit sich bringt. Was für eine Überraschung." https://t.co/exBzU2EaMf — Eva Herman (@EvaHermanEx_ARD) June 6, 2026

Schweigen der Eliten

Die EU-Kommission, die nur wenige Kilometer vom Geschehen entfernt residiert, schweigt. Ursula von der Leyen und Co. predigen weiter offene Grenzen und „Vielfalt“, während ihre eigene Hauptstadt brennt. Belgische Politiker der linken und grünen Fraktionen sprechen von „sozialen Problemen“ und „Polizeigewalt“ – die Verantwortung für Massenmigration und fehlgeschlagene Integration wird konsequent ausgeblendet.

Auf X fordern Nutzer bereits offen Remigration und ein Ende der naiven Willkommenskultur. Ein User schreibt: „Das muss bitte noch viel schlimmer kommen. Bitte auch spürbar für die abgehobene EU-Politikerkaste in ihrem Elfenbeinturm.“

Was in Brüssel passiert, ist kein harmloser Studentenprotest. Es ist der sichtbare Ausdruck eines tiefen gesellschaftlichen Bruches, den jahrzehntelange unkontrollierte Zuwanderung verursacht hat. Solange Politik und Medien weiterhin die Realität leugnen und jede Kritik als „rechts“ diffamieren, werden solche Szenen zur neuen Normalität in europäischen Städten. Brüssel ist nur der Vorgeschmack.