Brüssel hat eine Abhängigkeit entdeckt, die Europas Unternehmen und Behörden seit Jahren täglich spüren. Nach Angaben der EU-Kommission stammen mehr als 80 Prozent wichtiger digitaler Produkte, Dienste, Infrastrukturen und geistiger Eigentumsrechte von Anbietern außerhalb der Union. Nun soll ein neues Paket Europa bei Chips, Cloud, Künstlicher Intelligenz und Open Source unabhängiger machen.

Das am 3. Juni vorgestellte Paket besteht aus vier Teilen: einem Chips Act 2.0, dem Cloud and AI Development Act, einer EU-Strategie für offene Software und einem Fahrplan für Digitalisierung und KI im Energiesektor. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begründet den Vorstoß mit Krankenhäusern, Energienetzen und öffentlichen Diensten, die Europa nicht dauerhaft von fremden Technologien abhängig machen dürfe.

Die Diagnose ist schwer zu bestreiten. Europas Verwaltungen lagern Daten in außereuropäische Clouds aus, Unternehmen bauen auf amerikanischen Plattformen, die großen KI-Modelle kommen vor allem aus den USA und China, und bei Hochleistungschips entscheidet Asien über Lieferfähigkeit und Preis. Selbst dort, wo europäische Entwickler wichtige Open-Source-Arbeit leisten, fließt ein großer Teil des wirtschaftlichen Nutzens an Konzerne außerhalb Europas.

Doch Brüssels Antwort bleibt typisch: neue Rechtsakte, neue Programme, neue Fördertöpfe und neue Zuständigkeiten. Der Chips Act 2.0 soll die Halbleiterindustrie stärken und Nachfrage erzeugen. Das Cloud-und-KI-Gesetz soll Rechenkapazität mobilisieren. Die Open-Source-Strategie soll Abhängigkeiten über den gesamten Technologiestapel senken. Jedes Ziel klingt vernünftig. Entscheidend ist, ob daraus Produkte entstehen oder nur eine weitere Verwaltungsschicht.

Technologische Souveränität lässt sich nicht verordnen. Sie entsteht durch günstige Energie, verfügbares Kapital, schnelle Genehmigungen, qualifizierte Entwickler, verlässliche Regeln und Kunden, die europäischen Anbietern tatsächlich Aufträge geben. Genau an diesen Punkten schwächt sich Europa seit Jahren selbst: hohe Stromkosten, zersplitterte Märkte, langsame Verfahren und eine Regulierung, die junge Firmen früher mit Pflichten beschäftigt als mit Wachstum.

Der Widerspruch ist offensichtlich. Die EU will zum „KI-Kontinent“ werden und hat zugleich mit dem AI Act das weltweit dichteste Regelwerk für Künstliche Intelligenz geschaffen. Sie will mehr Rechenzentren, während Energiepreise und Netzanschlüsse Investitionen bremsen. Sie will eigene Chips, konkurriert aber mit Staaten, die Milliardenhilfen schneller beschließen und industrielle Standorte aggressiver absichern.

Positiv ist der neue Stellenwert offener Software. Open Source kann Behörden und Unternehmen aus der Bindung an einzelne Anbieter lösen. Dafür reicht jedoch kein Katalog mit förderfähigen Projekten. Öffentliche Stellen müssten offene Standards verbindlich einsetzen, Schnittstellen offenhalten und Beschaffung so gestalten, dass nicht automatisch wieder die größten internationalen Komplettanbieter gewinnen.

Auch Souveränität darf nicht zum Vorwand für den nächsten Kontrollapparat werden. Europäische Infrastruktur ist sinnvoll, wenn Bürger und Unternehmen mehr Wahlfreiheit erhalten. Sie ist wertlos, wenn lediglich amerikanische Plattformmacht durch zentralisierte europäische Plattformmacht ersetzt wird. Eigene Clouds, digitale Identitäten und KI-Systeme sind kein Freiheitsgewinn, solange der Staat Zugriff, Datenspur und Nutzungsbedingungen diktiert.

Das neue Paket benennt Europas Problem klarer als viele frühere Sonntagsreden. Jetzt muss Brüssel beweisen, dass „Souveränität“ mehr bedeutet als ein neuer Aktenordner. Europa braucht Rechner, Chips und Software, die funktionieren. An Gesetzen, Strategien und großen Worten herrscht schon heute keinerlei Mangel.

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