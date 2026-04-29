Abtreibung: 96 Prozent Ermessen – wenn „Notlage“ zur Formsache wird

106.000 Schwangerschaftsabbrüche verzeichnete Deutschland im Jahr 2025 und das Statistische Bundesamt liefert dazu eine Zahl, die in der Debatte konsequent ignoriert wird: 96 Prozent davon wurden nach der sogenannten Beratungsregelung vorgenommen, wie Destatis mitteilt. Das bedeutet im Klartext: Nur bei 4 Prozent aller Fälle lag eine medizinische Indikation oder ein Sexualdelikt als Begründung vor. Der Rest — rund 102.000 Abbrüche — fiel unter jene Regelung, die offiziell eine Konflikt- oder Notlage voraussetzt, in der Praxis aber zur Routineprozedur geworden ist.

Der Begriff „Beratungsregelung“ klingt nach Fürsorge und Abwägung. Was er tatsächlich beschreibt, ist ein System, das nach einem obligatorischen Beratungsgespräch und einer dreitägigen Wartefrist den Abbruch innerhalb der ersten zwölf Wochen straffrei ermöglicht — ohne weitere Begründungspflicht. Die Frau muss keine Notlage nachweisen. Sie muss lediglich das Gespräch absolviert haben. Was inhaltlich dabei herauskommt, bleibt folgenlos für die Entscheidung.

Das ist kein Vorwurf an Frauen in tatsächlich schwierigen Lebenssituationen. Das ist eine Frage an den Gesetzgeber: Wenn 96 von 100 Abbrüchen ohne jede überprüfbare Begründung stattfinden, was genau legitimiert dann noch den Anspruch, dass das Gesetz eine „Ausnahmesituation“ voraussetzt? Die Antwort ist: nichts. Die Beratungsregelung ist längst keine Ausnahmeregelung mehr, sondern der Normalweg.

Dazu passt die Methoden-Verschiebung, die Destatis ebenfalls dokumentiert: Erstmals ist Mifegyne® — die Abtreibungspille — mit 45 Prozent die häufigste Abbruchmethode, noch vor der Vakuumaspiration mit 43 Prozent. Der Anteil ist seit 2015 von 19 auf 45 Prozent gestiegen. Die Entmedikalisierung des Vorgangs, die pharmakologische Vereinfachung, macht die gesellschaftliche Debatte darüber nicht überflüssiger — sie macht sie dringlicher.

Politisch ist das Thema derzeit aufgeladen: Die Debatte um eine mögliche Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs jenseits der Zwölf-Wochen-Frist läuft parallel zu diesen Zahlen. Wer nun argumentiert, das geltende Recht sei zu restriktiv, muss erklären, warum 96 Prozent aller Abbrüche offenkundig problemlos im bestehenden Rahmen stattfinden — ohne Notlage, ohne Indikation, ohne nennenswerte Hürde. Das bestehende System ist nicht zu streng. Es ist schlicht nicht das, was es vorgibt zu sein.