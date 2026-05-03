Faustdicke Überraschung: Millionen Syrer kehren heim, nur nicht aus Deutschland

Während die Welt handelt, verwaltet Berlin die Ausrede. Seit dem Sturz Baschar al-Assads am 8. Dezember 2024 sind laut UNHCR bereits 1,614 Millionen Syrer in ihre Heimat zurückgekehrt – wie n-tv unter Berufung auf die Welt am Sonntag berichtet. Die Türkei: 634.000. Der Libanon: 621.000. Jordanien: 284.000. Deutschland: so bedeutungslos, dass die Bundesrepublik in der UNHCR-Statistik nicht mal eine eigene Zeile bekommt – zusammengepfercht mit anderen Nachzüglern unter „Sonstige Länder“, Gesamtergebnis: 6.100.

Das ist keine Migrationspolitik. Das ist organisiertes Versagen mit Steuergeldgarantie.

CDU-Mann Alexander Throm spricht aus, was Zahlen und gesunder Menschenverstand längst nahelegen: Der Schutzanspruch vieler Syrer ist mit dem Ende des Assad-Regimes erloschen. Systematische Widerrufsprüfungen müssten sofort beginnen – kein neues Gesetz nötig, „Angelegenheit des laufenden Regierungshandelns“. Vorrang: junge, alleinstehende, sunnitische Männer, die Bürgergeld beziehen.

Die SPD reagiert erwartungsgemäß mit dem Reflex der Verzögerung. Innenausschuss-Obmann Sebastian Fiedler erklärt, Widerrufsprüfungen hätten „nicht Priorität Nummer 1″ – zuerst müsse man Straftäter loswerden, und überhaupt fehle dem BAMF die Kapazität. Subtext: Wir wollen es nicht, also erklären wir es für unmöglich.

Das BAMF liefert dazu die bürokratische Begleitmusik: Wann Prüfungen ausgeweitet werden könnten, sei „nicht prognostizierbar“. Man brauche erst „stabile Verhältnisse“. Dabei stellt der eigene Länderreport einen „stetigen Abwärtstrend der Konfliktvorfälle“ fest – nur um im nächsten Satz die Lage als „desolat“ zu bezeichnen. Beides gleichzeitig, je nach Bedarf.

Länder ohne Deutschlands Ressourcen, ohne Deutschlands Verwaltungsapparat, ohne Deutschlands Wohlstandsniveau bringen Hunderttausende zurück. Deutschland diskutiert derweil, ob das BAMF genug Personal hat. Der Unterschied ist simpel: Die anderen wollen es. Deutschland will es nicht.

Quellen:

n-tv – Seit Assads Sturz kehrten über 1,6 Millionen Syrer in ihre Heimat zurück