Schweiz: 266.000 Menschen suchen Arbeit und trotzdem rollt die Massenzuwanderung weiter

Laut SVP suchen aktuell über 266.000 Menschen in der Schweiz einen Job – rund zehn Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Gleichzeitig steigt die Erwerbslosenquote laut den neuesten Zahlen des Bundesamts für Statistik von 4,7 auf 5,2 Prozent. Für die Schweizerische Volkspartei ist klar: Die ungebremste Zuwanderung verschärft die Lage auf dem Arbeitsmarkt massiv.

Besonders drastisch sei die Situation laut SVP in der Westschweiz und im Tessin. Dort liege die Erwerbslosenquote bereits bei 7,7 beziehungsweise 7,5 Prozent – und damit sogar höher als in Deutschland oder Italien. Gleichzeitig würden weiterhin zehntausende zusätzliche Arbeitskräfte ins Land geholt.

Die SVP verweist dabei vor allem auf Branchen, in denen angeblich seit Jahren vom „Fachkräftemangel“ gesprochen werde. Laut den veröffentlichten Zahlen gebe es jedoch tausende Arbeitslose selbst im Gesundheitswesen, im Gastgewerbe oder auf dem Bau. Für die Partei ein Beweis dafür, dass Unternehmen lieber günstigere Arbeitskräfte aus dem Ausland holen, statt höhere Löhne zu zahlen oder eigene Fachkräfte auszubilden.

Die Debatte wird in der Schweiz zunehmend schärfer geführt. Mit ihrer „Keine 10-Millionen-Schweiz“-Initiative fordert die SVP eine deutliche Begrenzung der Zuwanderung. Parteivertreter warnen vor steigenden Mieten, überlasteter Infrastruktur, wachsender Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt und explodierenden Sozialkosten.

So kann es nicht weitergehen. Es braucht ein klares JA am 14. Juni zur Nachhaltigkeits-Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz!» – damit der Arbeitsmarkt wieder in ein gesundes Gleichgewicht kommt.

Die Zahlen liefern politischen Sprengstoff. Während Brüssel weiter auf offene Arbeitsmärkte setzt, wächst in vielen europäischen Ländern der Widerstand gegen immer neue Zuwanderung – vor allem dort, wo Bürger trotz Rekordmigration selbst um Jobs und Wohnraum kämpfen.