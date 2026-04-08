Volle Busse in die Ukraine: Landbauer rechnet ab!

Während österreichische Familien sich den Sommerurlaub nicht mehr leisten können, sind die Fernbusse rund um Ostern mit ukrainischen Kriegsflüchtlingen ausgebucht – Richtung Heimat, auf Kosten des österreichischen Steuerzahlers. Das jedenfalls ist der Befund von FPÖ Niederösterreich-Chef Udo Landbauer, dem angesichts entsprechender Medienberichte über ausgebuchte FlixBus-Verbindungen in die Ukraine und zurück der Kragen platzt.

„Entweder sucht man in Österreich Schutz – oder nicht“, so Landbauer. Wer in Österreich Sozialleistungen beziehe, könne nicht gleichzeitig Heimaturlaub machen. Der FPÖ-Landesparteiobmann und Landeshauptmann-Stellvertreter fordert von der Bundesregierung eine sofortige „Aktion scharf“ gegen Vertriebene, die das System offenkundig für Urlaubsreisen nutzen.

Der Kontrast, den Landbauer dabei zeichnet, ist leider nicht zugespitzt, sondern nahe an der Realität : Auf der einen Seite österreichische Alleinerzieher, Pensionisten und Familien, die sich seit Jahren keine Ferien mehr leisten können. Auf der anderen Seite volle Fernbusse in Richtung Kiew und Lwiw. Die Regierung debattiere derweil nicht über Entlastung, sondern über neue Steuern – ein „fatales Signal“, wie Landbauer es nennt.

Sein Fazit ist unmissverständlich: Schluss mit dem „Rundum-sorglos-Paket für Menschen, die noch nie einen Cent ins System eingezahlt haben.“ Das Geld müsse „bei unseren Leuten landen“ – und die nötige Kurskorrektur werde es nur mit einem „freiheitlichen Volkskanzler“ geben.