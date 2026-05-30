Meta dreht an der Bezahlschraube. Nach Berichten mehrerer Tech-Medien führt der Konzern neue Plus-Abos für Facebook, Instagram und WhatsApp ein. Kostenpflichtig werden damit nicht die Grund-Apps selbst, sondern Zusatzfunktionen, mit denen Nutzer mehr Sichtbarkeit, mehr Gestaltungsmöglichkeiten und mehr Komfort bekommen sollen. Aus dem kostenlosen sozialen Netz wird Schritt für Schritt ein Baukasten, in dem die besseren Funktionen Geld kosten.

Konkret geht es um Facebook Plus, Instagram Plus und WhatsApp Plus. Android Central berichtet unter Berufung auf Meta-Produktchefin Naomi Gleit und TechCrunch, dass Instagram Plus und Facebook Plus jeweils 3,99 Dollar pro Monat kosten sollen. WhatsApp Plus soll demnach bei 2,99 Dollar im Monat liegen. Die Abos sollen global ausgerollt werden.

Für Facebook und Instagram sollen die Plus-Pakete zusätzliche Ausdrucks- und Profilfunktionen bringen. Genannt werden unter anderem erweiterte Reaktionen, Profilanpassungen, Story-Elemente und tiefere Einblicke. Bei WhatsApp Plus geht es laut Berichten stärker um Personalisierung: Premium-Sticker, eigene App-Designs, zusätzliche Klingeltöne und ähnliche Komfortfunktionen. Das klingt harmlos. Genau so beginnen Bezahlschranken meistens: nicht mit dem großen Schnitt, sondern mit kleinen Extras.

Für normale Nutzer ändert sich zunächst vor allem die Logik. Wer Facebook, Instagram oder WhatsApp nur in der Basisversion nutzt, soll vorerst nicht zahlen müssen. Nachrichten schreiben, Beiträge lesen, Fotos ansehen und Gruppen nutzen bleiben damit nicht automatisch kostenpflichtig. Aber Meta schafft eine zweite Schicht über den Apps: Wer mehr Reichweite, mehr Gestaltung, mehr Auswertung oder mehr Komfort will, wird zur Kasse gebeten.

Besonders interessant ist die Richtung bei Instagram und Facebook. Wenn zusätzliche Profil- und Reichweitenfunktionen bezahlt werden, entsteht eine neue Hierarchie im sozialen Raum. Früher entschied der Algorithmus, wer sichtbar wird. Künftig entscheidet immer stärker auch der Geldbeutel. Für Creator, kleine Unternehmen, Vereine und politische Seiten kann das wichtig werden. Wer nicht zahlt, bleibt vielleicht weiterhin online, aber eben eine Etage tiefer.

Meta denkt offenbar noch größer. Neben den Plus-Abos für einzelne Apps sollen auch Tests für Meta One Plus und Meta One Premium folgen, also höherpreisige Pakete rund um Meta AI, Creator-Funktionen und Unternehmen. Berichte nennen dafür Preise von 7,99 Dollar und 19,99 Dollar pro Monat. Dort geht es dann nicht mehr nur um bunte Reaktionen oder App-Designs, sondern um KI-Funktionen, Bild- und Videoerzeugung, bessere Werkzeuge und möglicherweise mehr Leistung für professionelle Nutzer.

Das passt zur Strategie der großen Plattformen. Erst werden Dienste kostenlos in den Alltag gedrückt. Dann wird die Abhängigkeit groß. Danach kommen Abos, Premium-Stufen, Verifizierungsgebühren, KI-Pakete und Business-Werkzeuge. Offiziell heißt das „mehr Auswahl“. Praktisch bedeutet es: Wer die volle Plattform nutzen will, zahlt immer häufiger zusätzlich zu seinen Daten.

Für WhatsApp ist der Schritt besonders sensibel. Der Messenger gilt für viele als digitale Grundversorgung: Familie, Schule, Arbeit, Vereine, Nachbarschaft. Wenn dort ein Plus-Modell eingeführt wird, verschiebt sich die Erwartung. Heute sind es Sticker und Designs. Morgen könnten bessere Sicherungsfunktionen, größere Medienlimits oder zusätzliche Verwaltungsmöglichkeiten folgen. Meta wird genau beobachten, wie viel Bezahlbereitschaft in einer App steckt, die viele Menschen täglich brauchen.

Die eigentliche Botschaft lautet daher nicht: WhatsApp wird morgen kostenpflichtig. Die Botschaft lautet: Meta testet, wie viel seiner Plattformmacht direkt monetarisierbar ist. Bisher zahlten Nutzer vor allem mit Aufmerksamkeit und Daten, während Werbung das große Geschäft trug. Nun kommt ein zweiter Kanal dazu: monatliche Miete für Funktionen, die früher womöglich einfach Teil der App gewesen wären.

Wer Meta-Apps nutzt, sollte deshalb genau hinschauen, welche Funktionen kostenlos bleiben und welche nach und nach ins Plus-Regal wandern. Die erste Abo-Welle wirkt klein. Aber sie markiert einen Kurswechsel: Aus sozialen Netzwerken werden Abo-Plattformen. Und aus Nutzern werden Kunden, die für Sichtbarkeit, Komfort und KI-Zugang immer öfter extra zahlen sollen.

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