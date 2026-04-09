Messerangriff in Nürnberg: Afghane attackiert 19-Jährigen vor Disco – Polizei schweigt zwölf Tage

Ein 19-jähriger Deutscher wird in der Nacht auf den 28. März 2026 vor einer Nürnberger Diskothek mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der mutmaßliche Täter: ein 22-jähriger Afghane. Die Polizei nahm ihn noch in der Tatnacht fest – wartete aber zwölf Tage, bis sie die Öffentlichkeit informierte, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken in seiner Pressemitteilung vom 9. April 2026 berichtet.

Gegen 3:25 Uhr ging der Notruf ein: Schlägerei in einer Diskothek in der Bahnhofstraße, dann Verlagerung nach draußen. Inmitten des Tumults zog jemand ein Messer. Der 19-jährige Deutsche wurde damit angegriffen und verletzt. Das Messer wurde vor Ort sichergestellt.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nahmen Beamte noch in derselben Nacht einen 22-jährigen Afghanen vorläufig fest. Der Verletzte kam mit leichten Verletzungen davon.

Warum die Behörde diese Meldung erst jetzt – zwölf Tage nach der Tat – veröffentlicht, bleibt offen. Eine Erklärung für die Verzögerung liefert die Pressemitteilung nicht. Stattdessen sucht die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte jetzt Zeugen – also mehr als anderthalb Wochen, nachdem mögliche Beobachter den Tatort längst verlassen, ihre Erinnerungen verblasst und Handyvideos vielleicht längst gelöscht haben.

Wer Hinweise hat, soll sich unter 0911 2112-0 melden.