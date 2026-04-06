Klimadebatte neu entfacht: Mittelalter offenbar wärmer als gedacht

Die „Klimaschau 255″ berichtet über neue Beweise gegen den sogenannten „Hockeyschläger“ der Klimaideologen. Laut der Sendung liefert eine aktuelle Untersuchung neue Daten zur Klimageschichte der Antarktis und sorgt für Diskussionen: Laut einer 2025 veröffentlichten Studie in Nature Communications könnte die Eisbedeckung in Teilen der Antarktis während des Hochmittelalters deutlich geringer gewesen sein als heute.

Das Forschungsteam um den australischen Wissenschaftler Jamie Wood analysierte DNA-Spuren von Seeelefanten in antarktischen Küstensedimenten. Diese sogenannte Umwelt-DNA erlaubt Rückschlüsse darauf, wann und wo Tierpopulationen in der Vergangenheit vorkamen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich die Eisgrenze um das Jahr 1000 weiter im Landesinneren befand – ein möglicher Hinweis auf mildere klimatische Bedingungen in dieser Zeit.

Die Studie wird in der Debatte um historische Temperaturverläufe eingeordnet. Insbesondere steht sie im Kontrast zur bekannten „Hockeyschläger“-Kurve, die einen relativ stabilen Temperaturverlauf über viele Jahrhunderte mit einem starken Anstieg erst in der Neuzeit beschreibt. Kritiker dieser Darstellung argumentieren seit längerem, dass das Mittelalter – insbesondere auf der Nordhalbkugel – wärmer gewesen sei als in solchen Rekonstruktionen dargestellt.

Historische und paläoklimatische Hinweise sprechen tatsächlich für eine sogenannte Mittelalterliche Warmzeit, die etwa vom 10. bis ins 13. Jahrhundert reichte. In Europa fiel diese Phase mit landwirtschaftlicher Expansion, Bevölkerungswachstum und kultureller Entwicklung zusammen. Erst mit Beginn der sogenannten Kleinen Eiszeit im 14. Jahrhundert kühlte das Klima wieder deutlich ab.

Die neuen Daten aus der Antarktis erweitern nun die Perspektive auf die Südhalbkugel, die bislang weniger gut dokumentiert ist. Ob und wie stark diese Ergebnisse bestehende Klimamodelle beeinflussen, bleibt Gegenstand weiterer Forschung.