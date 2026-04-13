Kickl zur Niederlage von Viktor Orbán

Die Abwahl von Viktor Orbán in Ungarn sorgt für Jubel in Brüssel – und für scharfe Worte aus Wien. FPÖ-Chef Herbert Kickl meldet sich per Video und sieht im Wahlausgang vor allem eines: Rückenwind für EU-Zentralisten und eine gefährliche Entwicklung für die nationale Souveränität.

Zunächst stellt Kickl klar: Das ungarische Volk habe gesprochen, und jeder Demokrat müsse dieses Ergebnis akzeptieren. Selbst Orbán habe dies getan – entgegen den Vorwürfen seiner Kritiker. Gleichzeitig hebt Kickl die „historischen Verdienste“ des langjährigen Regierungschefs hervor: konsequenter Grenzschutz, Widerstand gegen EU-Zentralismus und eine eigenständige Außenpolitik.

Doch der eigentliche Angriff richtet sich gegen die Europäische Union. Der Jubel der „EU-Zentralisten“ über das Wahlergebnis sei ein Alarmsignal. Kickl warnt davor, dass nun „Irrsinnsprojekte aus Brüssel“ noch leichter gegen den Willen der Bevölkerung durchgesetzt werden könnten. Die Wahl in Ungarn sei bereits im Vorfeld von massiver Einflussnahme der Europäische Kommission begleitet gewesen – ein Vorgang, der für ihn ein klarer Eingriff in die Souveränität eines Mitgliedstaates ist.

Für Kickl ist die Konsequenz eindeutig: Der „patriotische Schutzmechanismus“ müsse aktiviert werden. Gemeint ist ein politischer Gegenkurs gegen Brüssel – und gegen jene nationalen Regierungen, die sich seiner Meinung nach als „Steigbügelhalter“ der EU verhalten.

Besonders brisant: Kickl überträgt die Situation direkt auf Österreich. Die gleichen Parteien, die jetzt über Orbáns Abwahl jubeln, hätten selbst über Jahrzehnte Machtstrukturen aufgebaut, die mit echter demokratischer Erneuerung wenig zu tun hätten. Das „System“ aus ÖVP und SPÖ habe sich vom Wählerwillen entfernt und sei zunehmend abhängig von Brüssel.

Seine Botschaft ist unmissverständlich: Der Machtwechsel in Ungarn sei kein Sieg der Demokratie, sondern ein Warnsignal. Ein „Regime der Entfremdung“ drohe sich weiter auszubreiten – mit wirtschaftlichem Niedergang, Wohlstandsverlust und dem Ende nationaler Selbstbestimmung.

Kickl kündigt deshalb an, den freiheitlichen Kurs in Österreich zu verschärfen. Ziel sei ein „Systemwechsel“, der die Interessen der eigenen Bevölkerung wieder in den Mittelpunkt stellt und sich gegen äußere Einflussnahme – insbesondere aus Brüssel – richtet.

Während sich in der EU viele über das Ende der Ära Orbán freuen, sieht man bei der FPÖ bereits die nächste Frontlinie: nicht in Budapest, sondern mitten in Europa.