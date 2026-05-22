Grillplatz-Streit in Wien: Schweinefleisch wird zum Kulturkonflikt mit Moslems

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Redaktion F-News
Symbolbild: Schweinefleisch auf einem Grill an einem öffentlichen Grillplatz
Symbolbild: Grill mit Schweinefleisch auf einem öffentlichen Grillplatz.

Wie eXXpress berichtet, soll es auf dem Grillplatz Steinbruchwiese im Ottakringer Wald in Wien zu einem handfesten Kulturkonflikt gekommen sein. Eine österreichische Gruppe wollte dort demnach Schweinefleisch grillen. Muslimische Familien sollen sich daran gestört und die Österreicher schließlich vom Grillplatz vertrieben haben.

Es geht nicht um einen privaten Garten, nicht um eine religiöse Einrichtung und nicht um eine geschlossene Veranstaltung, sondern um einen öffentlichen Grillplatz. Wer einen solchen Raum nutzt, muss damit rechnen, dass andere Menschen dort anderes essen, anders leben und andere Gewohnheiten haben.

Laut dem Bericht fiel dabei auch der Satz: „Du nix grillen Schwein“. Ob der Vorfall behördlich weiter verfolgt wird, bleibt zunächst offen. Politisch ist der Fall dennoch mehr als eine Randnotiz, weil er zeigt, wie schnell aus Alltagskultur ein Streit um Deutungshoheit im öffentlichen Raum werden kann.

Öffentliche Plätze funktionieren nur, wenn die Regeln des Gemeinwesens gelten und nicht die Empfindlichkeiten einzelner Gruppen. Wer kein Schweinefleisch essen will, muss das selbstverständlich nicht tun. Daraus folgt aber kein Anspruch, anderen Bürgern das Grillgut oder die Nutzung eines Platzes vorzuschreiben.

Gerade deshalb braucht es klare Grenzen. Toleranz bedeutet nicht, dass die Mehrheitsgesellschaft ihre Gewohnheiten aus Rücksicht auf jeden religiösen Einwand still räumt. Wenn aus einem Grillabend ein Verdrängungskonflikt wird, ist das kein harmloser Nachbarschaftsstreit mehr, sondern ein Symptom für eine Politik, die kulturelle Spannungen zu lange schöngeredet hat.

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Kommentare

Ein Kommentar

  1. Gerd

    Im Buch Mose gibt es den Hinweis, dass das Schwein euch unrein sein soll.
    Lev Kap. 11 Vers 7 „das Schwein, denn es hat wohl durchgespaltene Klauen, ist aber kein Wiederkäuer; darum soll es euch unrein sein“.
    Widersprüchlich ist jedoch, dass Muselmanische Rechtsschulen Kamelfleisch erlauben, obwohl es im Mosaischen Gesetz Lev Kap 11 Vers 4 verboten ist. „das Kamel; denn obgleich es wiederkäut, hat es doch keine gespaltenen Klauen; darum soll es für euch unrein sein“.
    Mit anderen Worten, Christen, als auch Muslime, beide Kulturen verstossen gegen Gottes Gebote.

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