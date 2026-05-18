Gottesdienst in Hanau gestört – Unbekannte schießen auf Kirchenfenster

Wie das Polizeipräsidium Südosthessen berichtet, kam es während eines Gottesdienstes in einer Kirche in Hanau zu einem beunruhigenden Zwischenfall. Während sich rund 200 Gläubige in der Messe befanden, zerbarsten plötzlich mehrere Fensterscheiben eines Seitengebäudes. Glassplitter flogen durch den Raum, Panik drohte.

Nach Angaben der Polizei wurde zwar zunächst niemand verletzt, später meldete sich jedoch eine Person, die von herumfliegenden Glassplittern getroffen worden sei. Vor Ort entdeckten Ermittler mehrere Einschüsse in den Fenstern. Gefunden wurden außerdem silberne Stahlkugeln mit etwa fünf Millimetern Durchmesser sowie kleine weiße Plastikkugeln.

Die Beamten gehen derzeit davon aus, dass die Geschosse möglicherweise mit einer Zwille oder einer Softair-Waffe abgefeuert wurden. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Besonders brisant: Der Angriff ereignete sich mitten während des Gottesdienstes. Dass dabei niemand schwer verletzt wurde, dürfte reines Glück gewesen sein. Hinweise auf einen religiösen Hintergrund gebe es laut Polizei bislang nicht. Dennoch wirkt der Vorfall auf viele Gläubige wie ein gezielter Angriff auf einen geschützten Raum.

Die Ermittlungen laufen. Zeugen sollen sich unter 06181 100-120 bei der Polizei melden.