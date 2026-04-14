Geld neu denken: Von Freigeld und Krypto bis zur Welt ohne Banken

Das Geldsystem, wie wir es kennen, ist kein Naturgesetz – es ist eine politische Entscheidung. Fiat-Geld, Schuldgeld, Zinswirtschaft: Alternativen dazu existieren seit über einem Jahrhundert, werden diskutiert, erprobt, wieder vergessen und heute mit digitalen Mitteln neu aufgerollt. Ein Überblick über das, was jenseits des Mainstreams gedacht wird und was davon trägt.

Das Fiat-System und seine Logik

Fiat-Geld – von lateinisch fiat, „es werde“ – ist Geld ohne Substanzdeckung. Kein Gold, kein Silber, nur staatliche Verordnung und kollektives Vertrauen halten es am Leben. Der Euro, der Dollar, der Franken: alles Fiat. Zentral daran ist, dass Geschäftsbanken Geld bei der Kreditvergabe buchstäblich schöpfen – nicht aus Einlagen, sondern aus dem Nichts. Dieses Geld entsteht als Schuld und trägt Zins. Das System wächst strukturell oder kollabiert. Eine Nullwachstumsgesellschaft ist damit prinzipiell unvereinbar.

Die Kritik daran ist alt. Aber die Alternativen, die daraus abgeleitet wurden, sind vielfältig und reichen von reformerisch bis radikal.

Vollgeld: Die Reform von innen

Der naheliegendste Ansatz: Geldschöpfung wieder verstaatlichen. Vollgeld-Konzepte – in der Schweiz 2018 immerhin durch eine Volksinitiative zur Abstimmung gebracht – wollen, dass nur die Zentralbank Geld erschaffen darf. Geschäftsbanken würden nur noch verleihen, was tatsächlich vorhanden ist. Der Name Irving Fisher steht in der Literatur für diese Idee, in jüngerer Zeit auch die Positive Money-Bewegung in Großbritannien.

Der Vorteil: Das System bleibt erkennbar, Boom-Bust-Zyklen durch exzessive Kreditschöpfung würden gedämpft. Der Nachteil: Es bleibt Zinsgeld. Die Wachstumszwanglogik entfällt nicht.

Freigeld nach Silvio Gesell: Geld das rostet

Der deutsch-argentinische Kaufmann und Ökonom Silvio Gesell (1862–1930) entwickelte ein Konzept, das heute noch frisch wirkt: Geld mit eingebautem Verfallsdatum. Sein „Freigeld“ verliert regelmäßig einen kleinen Prozentsatz seines Nennwerts – nicht durch Inflation, sondern durch eine Umlaufsicherungsgebühr. Wer Geld hortet, verliert. Wer es ausgibt oder investiert, profitiert.

Die Logik: Zinsen entstehen nur, weil Geldbesitzer es zurückhalten können. Wenn Zurückhalten teuer wird, verschwindet die Macht des Kapitals über den Kredit. Zinsen fallen auf null oder ins Negative. John Maynard Keynes würdigte Gesell in seiner General Theory – was selten erwähnt wird.

Praxisbeispiele gab und gibt es: Der „Wörgl-Versuch“ im österreichischen Tirol 1932/33 zeigte unter Bürgermeister Michael Unterguggenberger spektakuläre Ergebnisse – Arbeitslosigkeit sank, Investitionen flossen – bis die Österreichische Nationalbank das Experiment gerichtlich beendet. In Deutschland existieren heute rund 70 Regionalwährungen mit Gesell-ähnlicher Logik, der Chiemgauer ist die bekannteste.

Zinsloses Geld: Die islamische und die christliche Variante

Zinsverbot ist keine Erfindung von Gesellianern. Das islamische Finanzwesen kennt das Riba-Verbot seit über 1.400 Jahren. Banken arbeiten dort mit Gewinnbeteiligung statt Zins – formal zumindest. Auch das Christentum kannte bis ins 16. Jahrhundert das kanonische Zinsverbot. Die Idee dahinter: Geld ist steril, es soll nicht von sich aus wachsen.

Die praktische Umsetzung ist kompliziert. Islamische Finanzinstrumente wie Murabaha oder Ijara replizieren wirtschaftlich oft Zinsstrukturen, nur mit anderen Bezeichnungen. Dennoch: Die prinzipielle Infragestellung des Zins als naturgegeben ist hier institutionell verankert – etwas, das im westlichen Mainstream kaum denkbar wäre.

Krypto: Dezentrale Hoffnung und spekulative Realität

Bitcoin wurde 2009 als Reaktion auf die Finanzkrise entworfen – als geldpolitisch unveränderliches, staatsfernes Zahlungsmittel. Keine Zentralbank, kein Inflation-Dekret, keine Bail-outs. Die maximale Menge ist auf 21 Millionen Einheiten begrenzt. Das klingt nach solidem Geld – und ist in Ansätzen auch so gemeint.

Die Realität sieht anders aus: Bitcoin ist primär Spekulationsobjekt. Die Volatilität macht es als Zahlungsmittel untauglich. Und das Energieproblem des Proof-of-Work ist real, nicht nur grüne Propaganda. Dennoch: Als Konzept hat Bitcoin eine ernsthafte Debatte über monetäre Souveränität angestoßen.

Weiterentwicklungen gehen in andere Richtungen. Ethereum ermöglicht Smart Contracts – automatisch ausführende Verträge ohne Mittelsmann. Stablecoins versuchen die Preisvolatilität zu eliminieren, oft durch Bindung an Fiat-Währungen – womit sie das alte Problem nur digitalisieren. DAOs (Dezentrale Autonome Organisationen) versuchen, wirtschaftliche Gemeinschaften ohne hierarchische Verwaltung zu organisieren. Ob das skaliert, bleibt offen.

Kritisch zu beachten: CBDC – Central Bank Digital Currency – ist nicht Krypto im libertären Sinne. Digitales Zentralbankgeld behält alle Macht beim Staat, ergänzt um vollständige Transaktionskontrolle. Der Unterschied zu Bitcoin ist fundamental. Wer beide in einen Topf wirft, versteht keines von beiden.

Tausch, Komplementär, Lokal: Geld ohne Zentralinstanz

Außerhalb des staatlichen Geldsystems haben sich weltweit Tauschsysteme und Komplementärwährungen entwickelt. Das argentinische Trueque-Netzwerk nach dem Währungskollaps 2001 umfasste zeitweise über zwei Millionen Menschen. Lokale Tauschringe wie LETS (Local Exchange Trading Systems) operieren ohne Geld überhaupt – nur mit gegenseitiger Buchführung über geleistete Dienste.

Diese Systeme funktionieren in Nischen und Krisen. Sie skalieren nicht auf Volkswirtschaftsebene. Aber sie zeigen: Koordination wirtschaftlicher Aktivität ist auch ohne staatlich erzwungenes Schuldgeld möglich.

Die geldlose Gesellschaft: Utopie oder Endpunkt?

Das radikalste Denken in diesem Feld fragt nicht, wie man Geld besser gestaltet, sondern ob man es braucht. Kommunistische Theorien haben diese Frage immer gestellt und in der Praxis stets scheitern lassen, weil das Koordinationsproblem ungelöst blieb: Wer entscheidet, was produziert wird und wer es erhält?

Neuere Ansätze kommen von anderer Seite. Post-Scarcity-Denker verweisen auf Automatisierung: Wenn Roboter und KI den Großteil materieller Produktion übernehmen, löst sich die Knappheits-Prämisse auf, auf der Geld als Allokationsmechanismus basiert. Das Bedingungslose Grundeinkommen ist ein Zwischenschritt – kein geldloses System, aber eines, das Existenz von Arbeit entkoppelt.

Solange Energie, Boden und Arbeit knapp sind, bleibt Geld – in irgendeiner Form – ein Koordinationswerkzeug. Die Frage ist nur, wer es kontrolliert, wer davon profitiert und wer die Kosten des Systems trägt.

Diese Frage ist keine akademische. Sie entscheidet, wer Schulden macht, wer sie begleicht und wer am Ende das Sagen hat.