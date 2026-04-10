Führerschein per Doppelgänger: Heilbronner Multikulti-Bande vor Gericht

Wer die Fahrprüfung nicht besteht, kauft sie einfach – inklusive eines ähnlich aussehenden Stellvertreters, der für einen antritt. Dieses Geschäftsmodell hat eine fünfköpfige Bande in Baden-Württemberg jahrelang betrieben, wie die Tagesschau berichtet. Seit dem 9. April 2026 müssen sich die Angeklagten vor dem Landgericht Heilbronn verantworten – darunter zwei Fahrschulinhaber, die das System laut Staatsanwaltschaft von innen heraus organisierten.

Die Angeklagten besitzen die deutsche, bulgarische und syrische Staatsangehörigkeit.[1] Clanstrukturen im klassischen Sinne tauchen in den Akten nicht auf – das Netzwerk rekrutierte sich offenbar aus dem Migrationsmilieu verschiedener Herkunftsländer, verbunden durch das gemeinsame Interesse am schnellen Geld. Die Kunden kamen vor allem aus Bulgarien. Von Asylbewerbern ist in den bisherigen Berichten nicht die Rede.

Die Fahrschulinhaber organisierten den Betrug, ihre Komplizen kümmerten sich um die Stellvertreter und waren deren Ansprechpartner am Prüfungstag.[1] Wer den Theorie- oder Praxistest nicht selbst ablegen wollte oder sprachlich dazu nicht in der Lage war, bekam einen möglichst ähnlich aussehenden Doppelgänger gestellt. Dieser wies sich mit dem Ausweis des zahlenden Kunden aus und absolvierte die Prüfung an dessen Stelle.

Die Bande verlangte für diesen illegalen Dienst bis zu 15.000 Euro – bei regulären Prüfungskosten von rund 2.000 Euro.[2] Im Schnitt flossen laut Anklage rund 2.000 bis 6.000 Euro pro Fall. Die Anklage listet 59 erfolgreiche Taten zwischen November 2022 und Juni 2025 auf, mit Einnahmen von über 179.000 Euro. Gezahlt wurde übrigens auch dann, wenn der Doppelgänger die Prüfung nicht bestand.



Manche der Stellvertreter absolvierten bis zu acht Prüfungen am Tag, im ganzen Land.[1] Die Tatorte verteilen sich auf Heilbronn, Göppingen, Eppingen, Öhringen, Vaihingen an der Enz, Calw, Herrenberg, Wiesloch und mehrere Orte in Bayern. Neben Doppelgängern kamen laut Ermittlern auch versteckte Ohrhörer und Minikameras in Brillen oder Haarspangen zum Einsatz.



Im Juni 2025 führte eine koordinierte Großrazzia mit über 130 Polizeibeamten allein in Baden-Württemberg zu mehreren Festnahmen.[2] Ein mutmaßlicher Komplize, der als Doppelgänger in 31 Fällen agierte, wurde bereits im März 2026 vom Landgericht Heilbronn zu einer Haftstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt.

Für die jetzt Angeklagten hat die Staatsanwaltschaft Haftstrafen zwischen drei und fünfeinhalb Jahren in Aussicht gestellt – falls keine Geständnisse kommen. Dass es dazu kommt, gilt noch als offen.

Das Heilbronner Verfahren steht dabei nicht allein. Der TÜV-Verband geht davon aus, dass bundesweit gut jeder zweite aufgedeckte Betrugsfall bei Führerscheinprüfungen professionell organisiert ist – die Dunkelziffer bleibt hoch.[3] Bundesweit wurden im vergangenen Jahr mehr als 4.200 Täuschungsversuche bei theoretischen Prüfungen registriert. Ein Millionengeschäft, das wächst, weil der Bedarf da ist: Fast jeder zweite Prüfling fällt durch. Wer das nicht akzeptieren will und das nötige Kleingeld hat, findet offenbar schnell die richtigen Ansprechpartner.

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