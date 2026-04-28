Erstes Urteil gegen Trans-Ärzte: In den USA hat die Klagewelle begonnen

Fox Varian war 16, als ihr Psychologe ihre Mutter mit Suiziddrohungen unter Druck setzte — und ein Chirurg mit einem Dreizeiler als Überweisung die Brüste des Mädchens amputierte. Heute ist sie 22 und hat vor dem Westchester County Supreme Court in New York zwei Millionen Dollar Schmerzensgeld erstritten, wie EMMA und exxtra24 berichten. Es ist das erste Mal in der Geschichte der USA, dass ein Gericht nach einem vollständigen Prozess Ärzte für eine bereute Transition an einem Minderjährigen haftbar gemacht hat.

Die Jury befand Psychologe Kenneth Einhorn und Chirurg Simon Chin schuldig: Sie hatten gegen ärztliche Sorgfaltspflicht verstoßen, wesentliche Vorerkrankungen ignoriert — Depressionen, Angststörungen, Autismus, Essstörungen, Körperbildstörung — und auf keine ausreichende Aufklärung über Risiken und Langzeitfolgen geachtet. Einhorn gab vor Gericht zu, den Transitionswunsch seiner Patientin aktiv gefördert zu haben. Chin kontaktierte ihn nie, operierte aber trotzdem. Selbst der designierte Präsident der WPATH, Dr. Loren Schechter, sagte als Zeuge aus, die Entscheidung für die OP sei auf Annahmen statt auf hinreichender medizinischer Prüfung basiert gewesen. Nach der Operation war Fox Varian nicht besser, sondern schlimmer dran: Sie begann sich zu ritzen, wurde erst dann wirklich suizidal — die Bandagen waren kaum entfernt.

30 weitere Klagen ehemaliger „Transkinder“ liegen bereits vor amerikanischen Gerichten. Chloe Cole, mit 15 Jahren operiert und heute Aktivistin, sprach von einem riesigen Schritt für die Detransitionierer-Bewegung. Ihr Anwalt Charles LiMandri formulierte nüchtern, was das Urteil bedeutet: Ärzte und ihre Haftpflichtversicherer sehen jetzt, dass es reale finanzielle Risiken und Reputationsverluste gibt. Die Konsequenz ließ nicht lange auf sich warten — vier Tage nach dem Urteil erklärte die American Society of Plastic Surgeons, Brustamputationen und Genitaloperationen sollten nicht mehr vor dem 19. Lebensjahr durchgeführt werden. Die Begründung klingt wie ein einziges großes Schuldeingeständnis: unzureichende Datenlage, kaum erforschte Langzeitfolgen, kein Beleg, dass der Nutzen die Risiken überwiegt.

Inzwischen hat die Hälfte der US-Bundesstaaten solche Eingriffe an Minderjährigen verboten, mehrere Gender-Kliniken mussten schließen. Eine finnische Langzeitstudie vom April 2026 liefert die wissenschaftliche Untermauerung für das, was Kritiker seit Jahren sagen: Medizinische Geschlechtsumwandlungen verbessern die psychische Gesundheit der betroffenen Jugendlichen mehrheitlich nicht — sie verschlechtern sie.

In Deutschland dagegen läuft das Selbstbestimmungsgesetz weiter, die öffentliche Debatte bleibt verhalten. Rechtsanwalt Jonas Jacob, der gerade erfolgreich verhindert hat, dass einem 17-Jährigen Pubertätsblocker gegen den Willen seiner Eltern verabreicht werden, ist überzeugt: Wo ohne sorgfältige Differentialdiagnostik operiert oder hormoniert wird, entsteht auch nach deutschem Recht Haftungsrisiko. Die Frage sei nur noch, wann die erste Klage kommt — nicht ob. Anna Weber von der Elterninitiative „Transteens Sorgerechtigt“ sieht die Hürden: kurze Verjährungsfristen, hohe Prozesskosten, Scham bei Betroffenen. Aber das Urteil von White Plains hat eine Sprache gesprochen, die das System versteht — und die Wellen werden auch den Atlantik überqueren.

Quellen: EMMA | exxtra24 | IMABE Bioethik aktuell