Dubai: Wenn kein Tropfen mehr aus dem Wasserhahn kommt

Der iranische Militärstab hat wiederholt erklärt: „Wenn Irans Öl- und Energieinfrastruktur vom Feind verletzt wird, werden alle Energie-, IT- und Entsalzungsanlagen in der Region angegriffen.“

Morgens den Wasserhahn aufdrehen und nichts kommt. Kein Wasser zum Zähneputzen, kein Kaffee, keine Toilettenspülung. Für die Bewohner Dubais wäre das keine ferne Vorstellung mehr, sondern harte Realität – sobald die großen Meerwasserentsalzungsanlagen ausfallen.

Dubai lebt fast ausschließlich vom entsalzten Meerwasser

Über 98 Prozent des Trink- und Brauchwassers in Dubai stammen aus Entsalzungsanlagen. Die Stadt hat praktisch kein nutzbares Grundwasser. Die Hauptentsalzungsanlage in Dubai liefert täglich bis zu 2,23 Millionen Kubikmeter Frischwasser – fast die gesamte Wasserversorgung der Stadt.

Nur wenige Tage Reserven – dann droht der Kollaps

Fällt die Produktion aus – durch einen Treffer, Sabotage oder Stromausfall –, reichen die Vorräte nur sehr kurz. Experten sprechen von wenigen Tagen, manche sogar nur von 48 Stunden bis zum Zusammenbruch der normalen Versorgung. Danach muss massiv rationiert werden. Duschen wird unmöglich, keine WC-Spülung, was eine Seuchengefahr heraufbeschwört. Krankenhäuser kämpften um sterile Instrumente, Restaurants und Hotels müssen schließen. In der Hitze von über 40 Grad setzt Dehydrierung schnell ein.

Ein Treffer würde Dubai härter treffen als jeder Ölausfall

Viele Entsalzungsanlagen sind direkt mit Kraftwerken gekoppelt. Ohne Strom läuft auch die Wasserentsalzung nicht mehr. Die Anlagen liegen offen an der Küste – leicht erreichbar für Raketen oder Drohnen. Wenn die Entsalzung stoppt, trifft es die Stadt mit voller Wucht: Tourismus bricht ein, Baustellen stehen still, die Luxusmetropole gerät in einen humanitären Notstand. Und die Menschen werden flüchten wollen-

Dubai ist ein technisches Meisterwerk aus Glas und Stahl. Doch ohne seine unsichtbaren Lebensadern aus dem Meer wird aus der Wüstenstadt innerhalb weniger Tage eine Stadt im Ausnahmezustand.

Massenhafte Flucht aus der Millionenstadt

Dubai hat derzeit rund 4 Millionen Einwohner. Davon sind nur etwa 450.000 bis 500.000 Einheimische (Emiratis). Der Rest – rund 3,5 Millionen – besteht fast ausschließlich aus ausländischen Arbeitskräften, vor allem aus Indien, Pakistan, Bangladesch, den Philippinen und anderen asiatischen Ländern. Sobald die Wasserversorgung zusammenbricht, dürfte eine panikartige Flucht einsetzen. Millionen von Gastarbeitern, die oft in engen Unterkünften leben, würden versuchen so schnell wie möglich das Land zu verlassen. Flughäfen und Grenzübergänge wären binnen Stunden überlastet. Viele würden ihre wenigen Habseligkeiten zurücklassen und in überfüllten Bussen oder Taxis Richtung Oman, Saudi-Arabien oder direkt zum Flughafen drängen. Während die einheimische Bevölkerung und wohlhabende Expats möglicherweise mit privaten Jets oder Sonderflügen evakuiert werden könnten, blieben die einfachen Arbeitsmigranten weitgehend auf sich allein gestellt.

Eine solche Massenflucht würde nicht nur Dubai, sondern die gesamte Region vor immense logistische und humanitäre Herausforderungen stellen. Dubai ist ein technisches Meisterwerk aus Glas und Stahl. Doch ohne seine unsichtbaren Lebensadern aus dem Meer wird aus der glitzernden Wüstenmetropole innerhalb weniger Tage eine Stadt im Ausnahmezustand.