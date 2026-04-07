Der Retter aus dem System: Péter Magyar und Ungarns Schicksalswahl

Am 12. April entscheidet Ungarn darüber, ob 16 Jahre Orbán enden oder weiterlaufen. In den Umfragen liegt Herausforderer Péter Magyar mit seiner Tisza-Partei klar vorne, das unabhängige Meinungsforschungsinstitut Medián sieht Tisza mit 46 Prozent, Fidesz mit lediglich 30 Prozent. Doch wer Magyar als Heilsbringer feiert, sollte einen Blick auf seine Vergangenheit werfen, wie in etlichen Medien [1] zu lesen, die ihn heute feiern. Dem Fidesz schloss sich Magyar als junger Mann an, als Bewunderer eines Viktor Orbáns, der zum ersten Mal von 1998 bis 2002 regierte. Jahrelang bewegte er sich tief im Inneren des Systems: Als Ex-Ehemann der früheren Justizministerin Judit Varga war er lange Teil des Fidesz-Gefüges. Erst Anfang 2024 brach er öffentlich mit Orbáns Regierung und kritisierte Korruption und Machtmissbrauch. [2] Sein politischer Nimbus ist also gerade einmal zwei Jahre alt. Die Frage, die kaum jemand laut stellt: Steht hier wirklich ein Demokrat – oder einfach ein geschickter Aussteiger aus einem System, dem er selbst lange gedient hat?

Umfragen vorne, Sieg noch offen

Auch wenn Magyar in allen Erhebungen seit Monaten in Führung liegt, ist die Wahl nicht entschieden. Orbán hat drei gewichtige Verbündete: das Wahlrecht, US-Präsident Donald Trump und Wladimir Putin. Das Wahlrecht hat Orbán sich selbst maßgeschneidert: Bei zersplitterter Opposition treten mehrere Kandidaten in einem Bezirk an, was Fidesz nicht nur das Direktmandat, sondern auch hohe Kompensationsstimmen sichert. [3] Diesmal sind die Oppositionsparteien geeint hinter Magyar – nicht aus Begeisterung, sondern aus taktischem Kalkül. Dazu kommt: Anfang April besuchte US-Vizepräsident J. D. Vance Ungarn – eine Last-Minute-Rettungsoperation für Fidesz, das in den meisten Umfragen hoffnungslos hinter Tisza liegt. [4] Trump-Rückendeckung als Wahlkampfmunition, Putin als stiller Verbündeter im Hintergrund – Orbán kämpft mit allem, was er hat.

Ein Kandidat mit system-eigenem Stallgeruch

Magyars Partei Tisza ist eine reine One-Man-Show mit sehr restriktiven internen Kommunikationsregeln. Erfahrene Politiker haben praktisch Zugangsverbot. Das klingt nach Kontrolle, nicht nach demokratischer Öffnung. Inhaltlich bedient Magyar ebenfalls keine klassisch liberale Agenda: Bei der Migration verspricht Tisza sogar, härter als Fidesz zu agieren und auch die Gastarbeiterprogramme der Orbán-Regierung zu beenden. Bei der Ukraine lehnt er Waffenlieferungen und einen beschleunigten EU-Beitritt ab. [4] Kein Wunder – dabei bemüht man sich besonders darum, unzufriedenen Fidesz-Wählern eine Brücke zu bauen. Das ist politisches Kalkül, kein Überzeugungsakt.

Schmutz, Doppelgänger und KI-Videos

Der Wahlkampf selbst ist eine Schlammschlacht mit allen Mitteln. Anhänger Orbáns veröffentlichten ein mit KI angefertigtes Video, in dem Magyar Sätze in den Mund gelegt werden, die er nie gesagt hat. [1] Magyar erstattete außerdem Anzeige, nachdem ihm mit der Veröffentlichung eines heimlich aufgenommenen Sexvideos gedroht wurde. Und dann gibt es noch den skurrilen Doppelgänger-Trick: In einem Wahlkreis kandidiert ein Namensvetter, der laut Recherchen dem inneren Zirkel der lokalen Fidesz angehört – mit dem Ziel, Tisza-Stimmen abzuzweigen. [5] Kurz vor dem Wahltag sorgte zudem ein angeblich entdeckter Sprengstoff an einer Gaspipeline für Aufregung. Magyar und Tisza sehen darin einen Trick, um die Wahl zu beeinflussen – und Magyar hatte eigenen Angaben nach Wochen zuvor gewarnt, dass kurz vor der Wahl genau so etwas passieren würde. [6]

Was eine Magyar-Regierung tatsächlich bedeuten würde

Die EU hofft auf einen Schwenk wie in Polen unter Tusk. Doch Orbán hat in Schlüsselpositionen wie dem Verfassungsgericht, dem Obersten Gerichtshof und der Medienaufsicht Gefolgsleute installiert, die einen Machtwechsel strukturell absichern sollen. [7] Regieren gegen diesen einzementierten Apparat wäre für Magyar eine Herkulesaufgabe – selbst wenn er gewinnt. Insgesamt erscheint es zu früh, einen Sieger auszurufen. Aber die Chancen auf einen Machtwechsel in Budapest sind diesmal deutlich höher als bei den letzten Wahlen. [4] Was dieser Machtwechsel inhaltlich bringen würde, bleibt die eigentliche offene Frage. Magyar ist kein politischer Neuling aus der Zivilgesellschaft – er ist ein Ex-Funktionär des Systems, der es jetzt anführen will. Ob das eine Wende ist oder nur ein Gesichtswechsel an der Spitze desselben Apparats, wird sich erst zeigen, wenn die Stimmen gezählt sind.

Quellen