Der EU-Spion in deinem Handy

In acht Monaten, am 1.1.27, ist für viele von uns die freie Nutzung von Facebook, X und den anderen großen Plattformen vorbei – zumindest für den, der sein Alter nicht per EU-App nachweisen kann. Am 15. April 2026 hat Ursula von der Leyen persönlich verkündet: Die Anwendung sei technisch fertig. Einfach herunterladen, mit der Handykamera den Personalausweis oder Reisepass fotografieren – und schon bist du registriert. Keine Ausreden mehr.

Das Ende der Anonymität

Zwei Tage später war diese mit Millionenaufwand entwickelte „datenschutzfreundliche“ Anwendung schon geknackt. Die Altersprüfung ließ sich in unter zwei Minuten umgehen. Millionen Bürgerdaten hätten in Sekunden abgesaugt werden können. Der Gründer von Telegram, Pawel Durow, hat es klar gesagt: Erst eine angeblich sichere Lösung präsentieren, dann wird sie geknackt, und am Ende wird der Datenschutz „zur Sicherheit“ abgeschafft. Das Ergebnis ist ein Überwachungswerkzeug, das man uns als harmlos verkauft.

Der eigentliche Nebeneffekt

Die Europäische Union will endlich genau wissen, wer „Unangemessenes“ gepostet hat – und zwar sofort, ohne lange Ermittlungen. Keine kritischen Kommentare mehr, ohne dass dein richtiger Name sofort sichtbar ist. Wer etwas schreibt, das Brüssel oder den Behörden nicht passt, kann innerhalb von Sekunden zugeordnet und gesperrt werden.

Heute nur Alterscheck – morgen Ausweis, Führerschein, Zahlungen und irgendwann vielleicht sogar eine Bewertung deines Verhaltens. Wer nicht mitmacht, wird ausgegrenzt. Die großen Plattformen müssen das System akzeptieren. Kein Altersnachweis? Kein Zugang mehr.

Aus „freiwillig“ wird schnell Pflicht – genau wie beim Corona-Impfzertifikat, das Frau von der Leyen selbst als Vorbild nennt. Wenn das mit der Inhaltskontrolle, der Chatüberwachung und dem geplanten digitalen Euro zusammenkommt, entsteht ein geschlossenes System. Dann entscheidet jemand in Brüssel oder in Berlin, wer welche Dienste noch nutzen darf. Freiheit wird zur Belohnung für gutes Benehmen. Wer nicht spurt, bleibt draußen.